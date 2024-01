escuchar

La familia y los vecinos de Uma Aguilera, la chica de 9 años asesinada ayer en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, se reunieron para reclamar justicia por el crimen. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp se organizó la convocatoria para una manifestación en la esquina de Pío Baroja y Martín Rodríguez, a pocos metros de donde la hija de dos efectivos de la Policía Federal recibió dos disparos cuando quisieron robarle el auto a sus padres.

“Por Uma, por todos, martes 23 de enero a las 19 horas” decía la publicación hecha por una Melanie Rodríguez, una de las tías de la víctima, a través de la red Instagram. La concentración tuvo una gran presencia de chicos y adolescente que clamaron por mayor seguridad y justicia por la muerte de Uma.

Marcha en pedido de justicia por el asesinato de Umma, en Villa Centenario Hernán Zenteno - LA NACION

En diálogo con LA NACION, los vecinos expresaron sus reclamos. “Soy Ariel Ramos, tengo 44 años mi hija Camila, era compañerita de Uma, muy amiguitas. Esto nos pega de cerca, nos duele, nos indigna, estamos molestos. El tema de la inseguridad acá en el barrio es así, se siente. La semana pasada acá le dispararon a un remisero para sacarle 700 puestos. Según lo que dicen, que acá es una zona liberada. No querés salir a la calle, tenés miedo por un adolescente, por todo. Yo tengo dos hijos eso es lo que me pasa. Acá, por decirlo de alguna manera, no conocemos las autoridades en seguridad. Al secretario de acá de seguridad nadie lo conoce. Hoy escuché las declaraciones del ministro de Seguridad de Buenos Aires, totalmente desacertadas. Según él, no es una zona liberada y luego ves que acá hay robos, uno tras otro. No le importa la vida de la gente”.

“Tras enterarnos que le habían disparado a Uma y que estaba internada, mi hijita quería que salga todo bien. Hacía fuerza para que salga bien y no lo que pasó. Yo no tenía palabras, no tenía explicación, no tenía forma de decirle. Me dolía, no podía decirle. Le tuve que decir, por el tema de que en algún momento sale en el noticiero. La verdad que acompaño en el dolor a los padres. Estamos totalmente destrozados”, cerró Ariel.

Analia Mackintosch, de 43 años, es una vecina que vive cerca de la casa de Uma y contó: “Estoy acá porque estoy cansada de todas las problemáticas que hay respecto a la seguridad y que nadie haga nada. Nosotros tenemos mucho problema con la comisaría de Villa Centenario. Los comisarios no duran más de un año, es una constante rotación y cada uno con su librito. Sin embargo, la problemática es la misma. No hay móviles, los delincuentes son dueños de la calle y nosotros, los vecinos, estamos prisioneros en nuestras casas. Hoy es Uma, la semana pasada fue Kike, un chofer de Uber, acá una cuadra. Todos los días tenemos una novedad”.

Nayara es una adolescente de 18 años que estudió en la misma escuela a la que iba Uma y se acercó hasta el punto de concentración para sumarse al reclamo: “Vine porque son muchos casos los que se están pasando y nadie hace. Es muy difícil seguir viviendo así”.

Gastón Daniel Puesta, de 51 años y vecino de Villa Centenario, contó: “Hago reparto de alimentos para perros. Salir a trabajar acá en Villa Centenario es una ruleta rusa, no sabés si volvés a tu casa. Esta es una zona liberada. A mí no me robaron, a mi amigo lo agarraron entre tres motos y le tiraron cuatro tiros. Él iba con el chico arriba y terminó estrellando el auto contra la pared. Por suerte no le pegaron a ninguno. El otro día, al suegro de mi amigo, le robaron acá cinco cuadros y le encontró el auto en Avellaneda. Están robando como locos”.

María Cabrera

