Mataron al artista plástico Fernando Fazzolari dentro de su departamento en el centro porteño

La noticia sobre la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari, dada a conocer ayer, tomó un giro inesperado en las últimas horas. La primera información que circuló se habría limitado a confirmar su fallecimiento, sin detalles sobre las circunstancias. Sin embargo, para la Justicia se trató de un homicidio: el cuerpo fue encontrado en el departamento de la víctima, atado a una silla. Llevaba varios días fallecido.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales. Fazzolari vivía en un departamento de un edificio situado en el barrio porteño de Montserrat.

De acuerdo con los datos preliminares, el cuerpo fue hallado por uno de los hijos del artista y la escena habría resultado incompatible con una muerte natural.

“Fazzolari estaba atado a una silla, por eso consideramos que se trató de un homicidio. No está claro si lo mataron o se murió”, dijo un investigador.

Según fuentes policiales consultadas por LA NACION, “anteayer [por el lunes pasado] personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad fue convocado a un edificio de la avenida de Mayo al 1100 por un hombre que denunció que, al no recibir respuesta de su padre a los mensajes y llamadas, decidió ir a su domicilio y lo encontró muerto”.

“La víctima tenía 76 años y presentaba un avanzado estado de descomposición. No se observaron faltantes ni signos de ingresos violentados. La Justicia ordenó la intervención de la División Homicidios", sumaron las fuentes consultadas y agregaron que esa unidad trabaja con el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas para reconstruir los movimientos de la víctima antes de su muerte.

En paralelo, un familiar del artista describió a este medio el clima de incertidumbre que atraviesa la familia y aseguró que se trató de “un crimen horrendo y sin que se forzara ninguna puerta”.

El caso es investigado por el fiscal Pablo Turano, quien junto con detectives de la Policía de la Ciudad intenta reconstruir las últimas horas del artista.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, el examen preliminar de la autopsia no arrojó un resultado concluyente sobre la causa de muerte.

Sí, se determinó que la data de muerte sería de entre 48 y 72 horas desde que encontraron el cuerpo.

“El móvil del crimen no está claro. En principio, el robo estaría descartado porque en el departamento del artista no faltaría nada”, dijo a LA NACION un detective del caso.

Fuentes de la causa explicaron que los investigadores se abocan ahora a analizar filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar reconstruir las últimas horas del artista y las personas que entraron y salieron del edificio donde vivía la víctima.

Trayectoria

Nacido en Buenos Aires en 1949, Fazzolari desarrolló una trayectoria que combinó el arte con la economía. En 1969 comenzó a estudiar pintura con Jorge Demirjián y, en 1971, dibujo con Julio Pagano. Su obra fue presentada en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Buenos Aires y en ciudades como San Pablo, Valparaíso, Santiago de Chile, Asunción, La Paz, Lima, Montevideo, Cali, Bogotá, Caracas, México DF, Ontario, Los Ángeles, Monterrey, Nueva York, Miami, Berlín y París.

Además de su producción artística, realizó proyectos de renovación urbana y diseñó escenografías para obras de teatro y ópera. En 2002, el Museo Nacional de Bellas Artes exhibió una retrospectiva que reunió dos décadas de trabajo del artista, una muestra que consolidó su presencia dentro del arte contemporáneo argentino.

Su interés por la cultura china lo llevó a explorar la caligrafía de ese país bajo la guía de Zhong Chuanmin, también conocido como Pablo Zhong. A lo largo de su carrera recibió distinciones como el Primer Premio de la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985, el Premio de la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel en 1986 y el Premio Günther en 1989.

En el ámbito empresarial, Fazzolari fue presidente de IATASA durante más de cincuenta años. Desde la compañía lo recordaron como un líder cercano, creativo y respetado, con capacidad para escuchar, generar confianza y sostener vínculos duraderos. Según ese testimonio institucional, su figura dejó una marca profunda en quienes trabajaron junto a él.

El Museo Nacional de Bellas Artes expresó su pesar y acompañó a la familia, amigos y allegados. La institución destacó su aporte a lo largo de más de medio siglo y la relevancia de su obra dentro del arte argentino.