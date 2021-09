Crimen del DJ: Cómo se reconstruyó con las cámaras de seguridad el recorrido de los homicidas

MAR DEL PLATA. Luis Ytzcovich, acusado de ser uno de los asesinos de Leandro Gatti, el DJ asaltado y baleado en la madrugada del último domingo a la salida de un boliche de Playa Grande, llegó esta mañana a los tribunales locales para afrontar la indagatoria bajo el cargo de homicidio calificado en ocasión de robo.

Se había entregado ayer, en la Comisaría 9ª, cuando la policía ya lo había buscado en su casa y en un comedor comunitario en el que trabaja su madre. La reconstrucción del recorrido posterior al crimen, posible a partir de cámaras de seguridad públicas y privadas, fue fundamental para revelar la identidad del sospechoso y cercarlo.

En esa secuencia se puede ver que los dos delincuentes con casco, a bordo de una moto Benelli 350 que también pudo ser secuestrada en casa de Ytzcovich, llegan a la zona de Playa Grande y otean el panorama en el sector de boliches, ya despejado. Y se lanzan luego hacia el playón de estacionamiento lindero a los balnearios cuando ven movimiento en torno al automóvil de Gatti, donde estaba cargando sus equipos para pasar música. Tres amigos de la víctima lograron correr, pero el sonidista se resistió y fue baleado en el corazón.

Esta tarde, a partir de las 17, está prevista una concentración convocada por sus familiares y amigos para pedir justicia y esclarecimiento por este caso, pero también para reclamar más seguridad en la ciudad y en particular para los trabajadores de la nocturnidad.

La fiscal Andrea Gómez, a cargo de la investigación, espera que Ytzcovich se explaye sobre datos de su cómplice directo en el hecho y también un tercero que, con apoyo de un automóvil Renault Clio que también pudo ser secuestrado, lo habría ayudado a escapar desde su casa en el barrio El Martillo.

Imágenes de los motochorros que mataron al DJ en Mar del Plata

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones y de la Comisaría 9ª trabajó en esta pesquisa sobre datos, pero sobre todo con base en los videos que pudieron recopilar del Centro de Ordenamiento y Monitoreo Municipal, pero también de vecinos y comerciantes, registros de cámaras que enfocan a la vía pública en el que se pudo ver casi todo el recorrido de la motocicleta buscada.

Se puede ver en la edición que luego de cometido el crimen escapan por la costa y avanzan hacia la zona del golf de Playa Grande, a la altura de Alem, donde el acompañante baja del vehículo. Ytzcovich sigue solo y se puede ver su paso hasta llegar a su domicilio.

Gómez, en función de varias pistas sólidas, pidió y logró que desde el Juzgado de Garantías le autoricen los allanamientos que había solicitado, tanto en la casa del sospechoso como en el comedor donde trabaja su madre. En principio trascendió que no se lo ubicó a Ytzcovich, pero sí se encontraron “elementos de valor” para la causa. Luego se conoció el secuestro de la moto y un auto vinculados al caso.

Ayer por la tarde, acompañado por su padre, se presentó en la Comisaría 9ª y se puso a disposición de la justicia. “Temía represalias”, confiaron fuentes de la investigación. Es que la fotografía de Ytzcovich comenzó a circular en redes sociales desde ayer a la mañana. En un calabozo quedó alojado hasta su posterior traslado hasta la Unidad Penal 44, a la que volverá hoy tras la declaración indagatoria a la que llegará asistido por una defensora oficial.

Por ahora no se ha podido dar con los elementos sustraídos a Gatti previo a su asesinato. Se trata de una computadora, una tablet, auriculares y otros equipos portátiles específicos para su actividad como DJ.

La gravedad del caso y la pronta novedad de un sospechoso capturado trajo a la ciudad al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Anoche estuvo en la Comisaría 9ª. Si bien no habló con la prensa, se espera que su paso por la ciudad derive en un giro sobre los operativos de control en toda la ciudad pero en particular sobre los corredores nocturnos. En particular el de Playa Grande, donde horas previas al crimen hubo un despliegue policial que se levantó cuando el grueso de los asistentes a los bares del sector ya se había retirado, antes de las 5.