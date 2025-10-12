Crimen en Córdoba: los mensajes que publicó la madre del niño secuestrado antes de ser asesinada
Tras el doble homicidio descubierto este sábado, en el que murieron Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, con el correr de las horas los peritos revisaron las publicaciones en las redes sociales de la más joven de las víctimas
- 2 minutos de lectura'
El sábado por la mañana, en la localidad cordobesa de Villa Serrana, Luna Giardina fue asesinada junto con su madre, Mariel Zamudio. La principal hipótesis apunta a la expareja de la joven, que habría cometido el doble femicidio y escapado con el hijo de ambos, de 5 años.
Hasta el domingo al mediodía, cuando fueron hallados los cuerpos, la Policía desplegaba un operativo para dar con el sospechoso y el niño, que fueron encontrados esta tarde en un hotel céntrico de Gualeguaychú, Entre Ríos. Con el avance de la investigación, los peritos revisaron las redes sociales de Giardina, donde aparecieron mensajes que ahora están en el centro del caso por su contenido.
“Todos los psicópatas son asesinos”, había publicado la joven en su cuenta de Facebook en febrero del año pasado. En otro posteo más reciente, escribió: “Por tu propia salud mental, tomá las señales confusas de las personas como un rotundo no”.
El viernes, horas antes de ser asesinada, Giardina —costurera y estudiante universitaria de agronomía— había celebrado una buena calificación en un examen: “Vamos bien. Qué lindo es llorar de felicidad. Lo que es para uno, siempre termina llegando. Gracias a Dios”, escribió.
Luego del hallazgo de los cuerpos de las mujeres asesinadas en un domicilio del barrio de Villa Serrana, en Córdoba, la Justicia local lanzó una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, hijo y nieto de las mujeres fallecidas.
Tras una intensa búsqueda, este domingo al mediodía la Policía confirmó que el hombre y el niño fueron encontrados. Según los primeros informes, el sábado Laurta habría ingresado a la vivienda de su expareja, ubicada en la calle San Pedro de Toyos, donde presuntamente mató a Giardina y a su madre con un arma de fuego.
