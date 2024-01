escuchar

Luego de que a última hora de este martes la Policía Bonaerense detuviera a otro joven, el décimo entre los imputados por la persecución, agresión y crimen de Tomás Tello Ferreyra -el adolescente de 18 años que murió en la ciudad balnearia de Santa Teresita tras ser atacado por varias personas-, un amigo de este nuevo aprehendido, identificado como Diego Cejas, dijo haber estado en la escena del crimen, acusó “al de remera amarilla”, según lo describió, como quien dio el puntazo a la víctima.

“La persona de remera amarilla es la que le da el puntazo en la panza [a Tello]”, aseguró el joven, que se identificó como Nahuel, en diálogo con LN+. “Kopelian [Damián, uno de los 10 detenidos] le pasó un elemento punzante”, prosiguió en el relato y agregó que luego esta persona le devolvió “el cuchillo, el arma blanca”, a quien se lo había entregado.

“Cuando nos queríamos meter no nos dejaban porque se armó como una barrera para que no lo defendamos. No pudimos hacer nada porque le tiraban botellas, piedras. Lo quería ayudar a Tomás porque lo conozco de vista. Le estaban pegando entre tres injustamente y ahí fue cuando le quitan la vida”, contó Nahuel.

Tras ello el joven dijo que el padre de “El Kope”, Avedis Kopelian (57 años), quiso pegarle a Tomás cuando lo interceptaron en la playa, pero que no lo pudo hacer porque “se caía porque estaba re borracho”. Y agregó que cuando la agresión prosiguió hasta la entrada de una vivienda en calle 44 el hombre ya no estaba con el resto de los atacantes.

El cortejo fúnebre de Tomás Tello pasó por el barrio donde vivía. Cientos de vecinos salieron a despedirlo. Marcelo Manera - Enviado Especial / LA NACIÓN

El padre de Tomás Marcelo Manera - Enviado Especial / LA NACIÓN

“Que se pudran en la cárcel”

“Que agarren a todos los que tengan que agarrar y que se pudran en la cárcel. Ni ahí van a poder vivir, en ningún penal”, dijo este miércoles Daniel Tello, el padre de Tomás. “A mi hijo me lo corrieron, me lo cazaron, me lo molieron a palos y botellazos, lo apuñalaron en el corazón”, agregó el hombre a radio La Red.

El padre de la víctima recordó que el problema comenzó cuando su hijo organizó una fiesta en su casa para antes de Navidad. “Ese día, llegaron dos chicos que nadie conocía y empezaron a discutir porque querían entrar. Como se empezaron a pegar, agarré a estas dos personas que están arrestadas, las separé y me las llevé dos cuadras caminando”, contó. Cuando el hombre regresó a su vivienda encontró dos documentos de identidad que tenían domicilio en Moreno. “No sabía cómo ubicarlos. Después me entero de que andaban buscando a mi hijo”, agregó.

“Mi hijo me contó el 31 [de diciembre] que lo habían ido a buscar a la plaza. Más tarde, lo esperaron a que estuviera solo y a las 7 me lo mataron. En todo ese trayecto no lo pudo defender nadie. Nunca hubo un policía”, se lamentó Daniel.

El padre de Tomás. Marcelo Manera - LA NACIÓN

“Éramos muy compañeros. Me contaba ‘me compré esta moto, ¿qué le podemos hacer?’. Me pedía consejos. Era un pibe que tenía unas ganas de crecer terrible”, recordó el hombre sobre su hijo.

Tomás, que dejó la escuela a los 16 años y trabajaba con uno de sus tíos, quería ser barbero y ya le habían comprado los elementos. “Nunca las pudo usar”, se lamentó y agregó que conocía a Kopelian padre porque una vez había estado tomando mates con él en la casa de un vecino.

