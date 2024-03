Escuchar

El asesinato de Germán Gabriel Medina en la peluquería Verdini de Recoleta donde trabajaba, lugar en el que fue abordado de un tiro en la cabeza por uno de sus compañeros en un crimen que quedó grabado, generó conmoción entre sus allegados. Además de los duros mensajes que dejó su hermana contra el atacante, que todavía está prófugo, se sumó su novio, Julio Mendoza.

En su cuenta de Instagram, la pareja del peluquero de 33 años, que tenía entre sus clientas a figuras famosas como la exGH Julieta Poggio, hizo una publicación en la que subió distintas postales de ambos. En las fotos se los ve disfrutar del tiempo juntos, sobre todo de vacaciones.

“¡Mi amor! Mi gran amor. ¿Cómo hago para seguir sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus caricias? ¿Cómo hago para cumplir todas esas promesas que nos hicimos?”, introdujo Mendoza, horas después de que el colorista fuera asesinado a sangre fría.

“Sos el gran amor de mi vida y me niego a pensar que ya no estás conmigo. Sé que de alguna forma estás acá cuidándome, como lo hiciste desde el primer día. Siempre me decías que tu corazón era mío y que, pase lo que pase, ese lugar no me lo iba a sacar nadie. Hoy me arrebataron todo tu amor, pero tu corazón va a seguir latiendo en el mío”, indicó.

En su emotivo descargo, Mendoza aseguró amar a Medina “con cada parte de su cuerpo y su alma”. Le agradeció por enseñarle “el amor del bueno”, a “amar libremente”, y por todas las cosas que hizo por él en estos tres años de relación.

“No me arrepiento de haber apostado todo por nuestro amor y sé que no me confundí. Te amo mi Ger, mi Balti, mi Gork, como te decía yo. Te amo hasta el infinito y donde vayas sé que te llevo conmigo”, redactó.

Asimismo, en relación con la causa judicial que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo del doctor Sánchez Sarmiento y de la Secretaría 145, a cargo del doctor La Torre, el novio del asesinado indicó: “Te prometo no parar hasta que se haga justicia. Te prometo por todo el amor que esto no va a quedar así. Te prometo que voy a hacer todo para que descanses en paz, mi amor”.

Y para cerrar, junto a emojis de corazones, marcó: “Te amo para siempre, nuestro para siempre”.

Los posteos de la hermana

Por su parte, la hermana del peluquero giró fuertes palabras contra el asesino, identificado como Luis Abel Guzmán, de 43 años. “Hijo de mil puta, te juro que te vamos a encontrar, así sea lo último que haga, pedazo de mierda. Dejaste a una mamá esperando por su hijo, a una hermana sin su amigo de toda la vida, a su pareja esperándolo en casa como todos los días. Tenés que pagar por todo el dolor que le estás causando a esta familia”, arremetió Marina Florencia, como se identifica en Facebook.

“Esta lacra tiene que aparecer, Abel Guzmán. Trabajaba en la peluquería Verdini de Recoleta y se dio a la fuga después de dispararle a mi hermano, que falleció después de llegar al hospital. Por favor, hay que encontrarlo para hacer justicia. A mi hermano no me lo devuelve nadie, pero necesito de su ayuda para que pague por lo que hizo”, pidió a sus seguidores.

Está lacra tiene que aparecer ABEL GUZMAN ! TRABAJABA EN LA PELUQUERÍA VERDINI DE RECOLETA Y SE DIO A LA FUGA DESPUES DE... Publicada por Marina Florencia en Miércoles, 20 de marzo de 2024

