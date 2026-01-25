Dos ladrones robaron más de 20 celulares y uno de ellos quiso fugarse en micro con los dispositivos pegados en el cuerpo

El plan fue casi perfecto. Dos ladrones saquearon una tienda de tecnología en Corrientes y viajaron al menos cuatro horas hasta la capital provincial el mismo día con la intención de fugarse a Formosa. Sin embargo, la rápida acción policial frustró la huida: uno de ellos se entregó luego de un llamado de su madre mientras que su cómplice fue capturado en un micro con los celulares robados encintados en su cuerpo. El viernes la justicia local les dictó prisión preventiva a ambos.

El episodio ocurrió el pasado 16 de enero, cuando dos jóvenes de 18 y 19 años se acercaron en moto a “Tecnolibres”, un local de venta de tecnología situado en Paso de los Libres, sobre Colón al 839, entre Sitja Nin y Bartolomé Mitre, en “pleno corazón” de la ciudad, según describió su dueño, F.D., en diálogo con LA NACION.

Carbone intentó fugarse a Formosa con los celulares encintados en su cuerpo Policía de Paso de los Libres

“Rompieron el candado con una pinza grande y después estallaron el vidrio de blindex haciendo palanca. Se llevaron 22 celulares y una Playstation”, manifestó.

El robo comenzó a las 3.55, cuando uno de los delincuentes, encapuchado y con gorra, comenzó a romper la ventana que protegía a los dispositivos electrónicos. Primero intentó con dos patadas y, al no tener éxito, tomó un elemento contundente y finalmente quebró el vidrio.

En solo dos minutos, colocó en un bolso 22 celulares, todos de marca Apple y usados. A su vez, el cómplice ingresó una sola vez y se llevó una PlayStation 5 que se ubicaba sobre una de las vitrinas; luego solo esperó a que su compañero finalizara.

Uno de los delincuentes con los celulares pegados en su cuerpo cuando intentaba escapar Policía de Corrientes

Inmediatamente inició un operativo policial, con intervención de las Comisarías 1ª, 2ª y 3ª y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM)de Paso de los Libres. Mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad lograron detectar un posible domicilio asociado a uno de los sospechosos, identificado como Matías Maciel, y se acercaron para realizar tareas de vigilancia.

En el mismo día, un joven de apellido López ingresó y salió de la vivienda con una mochila. Los efectivos lo detuvieron y hallaron la consola de juegos, dos celulares y una pinza de 60 centímetros.

La detención de los dos sospechosos

De acuerdo a la reconstrucción del caso, López habría sido llamado por la madre de Maciel para que vaya a retirar una mochila con pertenencias de su hijo. Presuntamente, luego de enterarse de lo sucedido, la mujer habría llamado al joven de 18 años para que se entregara.

Luego del descubrimiento, la fiscal de turno, Daniela Di Tomaso, ordenó allanamientos en cuatro domicilios donde los efectivos lograron secuestrar las prendas de vestir de los autores. En ese marco, también tomaron conocimiento de que Maciel, junto a su cómplice, Valentín Carbone, de 19, habían viajado a Corrientes Capital con la intención de fugarse a Formosa.

Tras la insistencia de su madre, el sospechoso de 18 años se entregó en una comisaría de la capital cerca de las 22, aunque no contaba con ninguno de los celulares sustraídos. Asimismo, para capturar a Carbone la Policía vigiló los micros con destino a Formosa.

Luego de identificar que no se subió en el último micro de la noche, decidieron colocar un señuelo en el próximo colectivo, con salida a la madrugada del sábado. El ladrón finalmente se subió a dos cuadras de la terminal y fue detenido. Posteriormente, se comprobó que tenía encintados a su cuerpo 20 celulares, los cuales fueron regresados a su propietario.

Maciel se entregó ante la insistencia de su madre Policía de Paso de los Libres

Anteayer, el juez de Garantías, Gabriel Aldaz, hizo lugar al pedido de Di Tomaso y dictó la prisión preventiva para Maciel y Carbone por el delito de “robo agravado por efracción”. Por su parte, López quedó en libertad, pero seguirá siendo investigado para conocer si también formaba parte de la banda y deberá presentarse cada 15 días en la Fiscalía.

En conversación con LA NACION, el dueño del local contó que fue el primer robo que sufrió en casi 10 años de dedicarse a la venta de tecnología. El comercio en particular lo abrió hace cuatro: “Tuve una pérdida grande, pero si no recuperaba el resto me fundía”. En ese sentido, le agradeció a la policía por su disposición y la rápida intervención: “Movieron cielo y tierra. Trabajaron 24 horas sin descansar”.