Vecinos de Villa Elisa reclaman por una seguidilla de robos violentos y difunden un compilado de videos

En las últimas semanas, distintas zonas de Villa Elisa quedaron marcadas por una sucesión de robos a viviendas que, según los vecinos, se repiten con un patrón claro: grupos que se mueven de noche o de madrugada, eligen casas con poca iluminación y fuerzan accesos para entrar. La situación se volvió tan frecuente que los residentes comenzaron a compartir entre ellos los registros de cámaras privadas y, ante la acumulación de episodios, hicieron un compilado de los videos de los robos de los últimos meses para exhibir cómo actúan los delincuentes. Con ese material avanzaron en una serie de reclamos formales ante la policía y la Municipalidad de La Plata.

Vecinos de Villa Elisa presentaron notas formales tanto a la Comisaría N°12 de la localidad como a la Municipalidad de La Plata por el incremento y el recrudecimiento de los robos en viviendas en los últimos meses.

Entre los barrios más castigados se encuentra Las Retamas, en donde se reportaron 10 robos a casas particulares desde diciembre.

Sebastián, residente del barrio, es uno de los voceros del grupo. “Te levantan el portón, te rompen una ventana e ingresan. Entran a las patadas, modalidad cuatro personas, y te pegan. Tuvimos varios casos en la zona”, denunció ante medios locales.

Frente a la falta de una solución clara que dé fin a los hechos de inseguridad en el barrio, residentes hicieron pública una compilación de imágenes y videos de cámaras de vigilancia en donde se captó a delincuentes deambulando por las inmediaciones de propiedades o intentando ingresar para robar en las mismas.

Video de seguridad de una de las casas asaltadas en Las Retamas; publicado por los vecinos en reclamo ante la inseguridad

Como parte del reclamo, vecinos solicitaron una reunión para establecer medidas concretas, como el refuerzo de la seguridad en el barrio o la colocación de domos y luminaria en la zona.

Pamela Dos Santos, presidenta de la comisión directiva de la biblioteca popular Alejo Iglesias de Villa Elisa, denunció ante LA NACION el robo que sufrieron en noviembre bajo la misma modalidad. “Fue durante la noche. Entraron por un patio interno, nos forzaron y rompieron las rejas de la puerta ventana. Sabemos que salieron por el frente de la biblioteca porque cuando fuimos a la mañana, la puerta que da a la calle estaba abierta”.

“Se llevaron dinero de la caja diaria de la biblioteca, instrumentos y herramientas. Lo más valioso que robaron fue el teclado de nuestro director de coro”, relató Dos Santos.

Ladrones ingresaron a la biblioteca Alejo Iglesias por la noche y robaron dinero, equipo de trabajo y un teclado, dejando destrozos en puertas y ventanas

La misma noche que robaron en la biblioteca, también ingresaron en una obra en construcción a la vuelta de la misma y se llevaron herramientas de trabajo. No se detuvieron personas por ninguno de los dos hechos.

La biblioteca se encuentra en el centro de Villa Elisa, sobre la calle 6 y a cinco cuadras de la Comisaría N° 12 de Villa Elisa.

Comisaría 12 de Villa Elisa

Ante la consulta de si percibió mayor inseguridad en los últimos meses, Dos Santos respondió que “sin dudas” lo sentía.

“No se ven patrulleros dando vueltas. Eso es significativo. La respuesta de la policía ante un robo es que no puede hacer nada. La delegada, lo mismo”, dijo en referencia a Patricia Borean, designada en Villa Elisa por Julio Alak cuando éste asumió la intendencia de La Plata en 2023.

Historial de robos en Villa Elisa

En los últimos meses, vecinos de Villa Elisa fueron víctimas de una larga cadena de robos a casas particulares cada vez más violentos, sobre todo contra mujeres de mayor edad.

Lo que genera mayor alerta es que la serie de hechos de inseguridad se dieron a poca distancia entre sí. Fueron varias las viviendas en un radio menor que fueron asaltadas. Según la percepción de los vecinos, esto puede ser una consecuencia de las ventajas que ofrece el territorio a los ladrones, a lo que se suma la ausencia de controles o seguridad por parte de la policía.

“Era un barrio muy tranquilo de casas bajas y parques grandes. Eso se ha convertido en una desventaja por tener pocos habitantes y mucha extensión”, comentó Alfredo, residente de Las Retamas, en un móvil de Telefé Noticias.

“Dentro de un radio de 200 metros hubo tres asaltos tipo comando. El último fue a una señora de más de ochenta años que, a las diez de la mañana, la sorprendieron cinco encapuchados armados. La maniataron para que dijera dónde tenía plata -que no tenía porque es una jubilada- y le tiraron agua caliente, dejándole quemaduras”, relató Alfredo.

En la misma semana, el 19 de enero, una banda delictiva intentó forzar el portón de una residencia del barrio Las Retamas en la calle 1, entre 415 y 419, y robaron dos bicicletas. En la misma fecha, otro intento de escruche [ingresar cuando no hay moradores en la casa] tuvo lugar en una casa en las calles 421 y 132, donde delincuentes desistieron de ingresar luego de no poder forzar su entrada en la morada.

A una cuadra del mencionado ilícito, en las calles 421 y 131, una jubilada de 74 años sufrió una entradera en diciembre. En dicho evento, tres delincuentes encapuchados ingresaron a la casa de la mujer, la maniataron y se llevaron dinero y objetos de valor.

La policía pudo dar con varios miembros de la banda que asaltó a la jubilada por medio del uso de cámaras de seguridad instaladas por vecinos.

Primero detuvieron en la intersección de 419 y 27, cinco cuadras al norte de la vivienda en cuestión, a la conductora de un Volkswagen Bora negro visto merodeando la zona previo al robo. Horas más tarde, apresaron a dos presuntos ladrones en 419 y 132, a la vuelta de la propiedad asaltada, que fueron identificados por la conductora como parte de la banda.

Los dos sospechosos de la entradera a la vivienda de una jubilada fueron reconocidos por la conductora de un Bora que hacía traslados a Las Retamas

En noviembre, otra propiedad fue robada en la calle 407, entre 139 y 141. La modalidad fue diferente: en este caso, la empleada doméstica que trabajaba en la casa ofició como cómplice interno para dejar entrar a dos ladrones.

La mujer intentó hacerlo pasar por un robo en el que dos hombres se hicieron pasar por empleados de Edelap (empresa distribuidora de electricidad de La Plata) y la sorprendieron en el momento que los dejó pasar.

Detuvieron a una empleada doméstica en Villa Elisa luego de descubrirse que fingió un robo en la casa donde trabajaba

Su estrategia se vio frustrada ante la colocación previa de una cámara oculta. La dueña, quien venía desconfiando de su empleada ante la falta de objetos y dinero, fue quien la plantó cerca de la entrada. Por medio del video se demostró cómo la empleada hizo entrar a los ladrones sin que estuviesen vestidos de operarios y se probó que su testimonio era falso.