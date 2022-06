Crimen organizado. Paraguay adhirió a un comité de seguridad regional que preside Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, se reunió esta tarde con el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, con el objetivo de coordinar una agenda en común en materia de lucha contra el narcotráfico y otros delitos vinculados al crimen organizado transnacional. En ese encuentro bilateral quedó rubricada la adhesión de Paraguay al Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi), que preside Fernández y que, además de la Argentina, ya integran Chile, Uruguay y México.

En la reunión se abordó la necesidad de establecer canales de colaboración, unificación de criterios e intercambio de información y trabajo conjunto. El tráfico de drogas y la trata de personas, ambos delitos con fuerte incidencia en las agendas de seguridad de ambas naciones, fueron los temas que sobresalieron. Pero, sobre todo, el encuentro versó sobre la necesidad de coordinar el trabajo en conjunto y el intercambio informativo entre fuerzas de seguridad.

“Era necesario que charláramos de un modo más profundo las cosas que nos pasan a nuestros países, con características similares. Nosotros tenemos muy buenos profesionales, y Paraguay tienen los suyos, pero hoy no alcanza con eso. Se necesita tener información cruzada para poder atacar determinados delitos. Eso fue lo que repasamos tema por tema con el ministro González. Coincidimos en la mayoría de las cuestiones. Ahora debemos identificar quiénes del gobierno paraguayo van a recibir a nuestra gente y nosotros proponer la presencia de nuestros especialistas para que puedan ordenar y definir las tareas a seguir en adelante”, dijo Fernández a LA NACION desde Asunción, donde intentará sellar la adhesión al Clasi de Colombia y Brasil, con reuniones bilaterales con los ministros Daniel Palacios y Anderson Gustavo Torres, respectivamente.

El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, y su par de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, en Asunción Ministerio de Seguridad de la Nación

La intención es colocar a la mayoría de los países de la región bajo el paraguas del Clasi, y desde esa posición, estrechar vínculos y colaboración con fuerzas, agencias y poderes judiciales europeos y norteamericanos. Hoy, por caso, se está trabajando con el FBI, la DEA y el Homeland Security norteamericanos, además de con Ameripol, Europol y con convenios bilaterales de coordinación e intercambio de información con naciones determinadas, como España.

“En materia de crimen organizado, el asunto central, hoy, es perseguir y combatir la financiación del delito, desarticular circuitos financieros ilegales, mejorar los organismos contra el lavado de activos, coordinar tareas e investigaciones conjuntas, entregas vigiladas y usar la tecnología para compartir información de forma inmediata, en red. Con el ministro de Paraguay se habló del narcotráfico y la trata, temas de especial interés bilateral. Con el de Brasil se hablará también de mejorar los sistemas informáticos para el intercambio de datos y para tener una unidad de enlace y coordinación online”, dijo un colaborador del ministro.

“El Clasi requiere que nuestros países estén presentes para definir estrategias y articular políticas públicas contra el crimen transnacional. Cuando fui elegido presidente de este comité, la idea fue que no haya ningún país de la región que no estuviera participando de una discusión que nos importa y que va a permitir abrir la puerta al cruce de informaciones, que es indispensable. No se trata solo de colaboración, sino de unificar criterios, intercambiar información y estar trabajando juntos, si fuera necesario, en situaciones puntuales y específicas que nos incumban”, precisó Fernández, que mañana participará de la XLVII reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, cuya presidencia pro tempore está a cargo de Paraguay, y al mediodía retorna al país.