Persecución de película en la General Paz: detuvieron a cuatro delincuentes armados

Cuatro delincuentes fueron detenidos en el barrio porteño de Mataderos, acusados de haber robado a mano armada a pasajeros de un colectivo de la línea 53. La detención se produjo tras una persecución policial que finalizó sobre la avenida General Paz, donde el vehículo quedó rodeado por efectivos.

Los sospechosos, todos mayores de edad, fueron interceptados cuando escapaban en un Volkswagen Gol negro que había sido señalado como el automóvil utilizado para huir tras el asalto ocurrido horas antes en la zona de avenida Beiró y General Paz, en el barrio de Villa Real.

De acuerdo con la denuncia realizada al 911, varios delincuentes armados abordaron el colectivo y amenazaron a los pasajeros para robarles pertenencias antes de escapar rápidamente en el vehículo que luego sería detectado por las cámaras de seguridad.

Persecución de película en la General Paz

El operativo que permitió capturarlos se inició cuando el Volkswagen Gol fue identificado por el sistema Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, que emitió una alerta temprana al advertir la circulación del automóvil sobre la avenida General Paz.

A partir de ese momento, operadores del centro de monitoreo comenzaron a seguir el recorrido del vehículo mediante cámaras lectoras de patentes distribuidas en distintos accesos y corredores porteños. Mientras el auto avanzaba en dirección al Río de la Plata, distintos móviles policiales fueron alertados para montar un operativo cerrojo e impedir la fuga.

Con apoyo de efectivos que se sumaron al seguimiento, el Volkswagen Gol finalmente fue interceptado en el barrio de Mataderos. Los policías rodearon el vehículo y ordenaron al conductor detener la marcha sobre la banquina, donde los cuatro ocupantes fueron reducidos y detenidos.

Cuatro detenidos luego de una persecusión en la General Paz (Prensa Policía de la Ciudad)

Fuentes policiales indicaron que uno de los imputados posee antecedentes penales por robo, tentativa de robo y lesiones, mientras que se investiga si el resto de los detenidos también tendría participación en otros hechos similares ocurridos en la Ciudad y el Conurbano bonaerense.

Durante la requisa realizada dentro del automóvil, los investigadores hallaron distintos elementos que quedaron secuestrados por orden judicial. Entre ellos había cuchillos, destornilladores, una llave francesa, un martillo y un alicate, herramientas que ahora son analizadas para determinar si fueron utilizadas en otros delitos.

Además, dentro del vehículo encontraron cuatro mochilas cargadas con una importante cantidad de prendas de vestir, cinco teléfonos celulares y documentación perteneciente a terceros, entre ella un carnet del Pami y un Certificado Único de Discapacidad.

Cuatro detenidos luego de una persecusión en la General Paz (Prensa Policía de la Ciudad)

También se secuestraron tres tarjetas SUBE y una bolsa con 10,7 gramos de flores de marihuana, cuyo hallazgo fue incorporado a la causa judicial.

Los investigadores intentan establecer ahora si parte de los elementos encontrados pertenecen a las víctimas del asalto al colectivo o si están vinculados a otros robos cometidos recientemente.

Según pudieron reconstruir los efectivos a partir de la denuncia y el seguimiento de cámaras, el robo ocurrió apenas unas horas antes de la detención. Tras cometer el asalto dentro del colectivo de la línea 53, los delincuentes escaparon rápidamente y tomaron la traza de General Paz para alejarse de la zona.

La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°63, a cargo de la jueza Vanesa Alejandra Peluffo. La magistrada dispuso la detención de los cuatro imputados y ordenó labrar actuaciones por robo agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda. Además, se ordenó el secuestro del Volkswagen Gol utilizado para escapar y de todos los elementos encontrados en el procedimiento.