“Cualquier cosa, estoy con este”. Imputan formalmente al hombre acusado de violar durante dos días a una mujer que conoció en un bar

SANTA FE.- En la semipenumbra del bar-cantina en el que estaba con una pareja, dejó que el fotógrafo del lugar la retratara con el hombre que se ofrecía a llevarla a su casa en auto. “Cualquier cosa, estoy con este”, le dijo a su amiga, antes de darle la imagen impresa que ese hombre le había pagado al retratista del local. Ese gesto resultó providencial y le salvó la vida a A., de 30 años, que desde el viernes a la noche hasta el domingo estuvo cautiva en Roldán, en la casa de ese sujeto que, al tiempo que no la dejaba irse, la violó cuantas veces quiso, según consta en la denuncia que hizo la propia víctima tras haber sido rescatada por la policía.

Este miércoles, a las 18, se llevará a cabo en Rosario la audiencia imputativa contra Gregorio Edgardo Urraco, de 57 años. fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Noelia Riccardi, podría atribuirle los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual con acceso carnal. La víctima, en tanto, es sometida a estudios médicos y peritajes bioquímicos. Es que lo último que la mujer recuerda, antes de saberse encerrada en un lugar desconocido para ella, es que aquel hombre que había conocido en la cantina-bar La Cautiva, de Rosario, y que teóricamente la estaba llevando a su casa, le convidó una cerveza. La sospecha es que, en esa bebida, había alguna droga que quebró completamente su voluntad. Quizás, escopolamina, la famosa “burundanga”.

El drama de la mujer se extendió por algo más de 48 horas y la foto de referencia, que la víctima obtuvo con el victimario, será presentada como prueba clave en la instancia judicial.

La cantina-bar La Cautiva, de Rosario Facebook

El operativo de rescate fue realizado, a instancia de la familia de la joven, en José Hernández al 500, de la ciudad de Roldán, departamento San Lorenzo, al norte de Rosario, donde vive Urraco. Intervino personal policial, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Cuando fue rescatada, la mujer indicó ante la AIC que hacía dos días estaba en ese lugar contra su voluntad, que había sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades y que le había pedido al hombre que la llevara a su casa, pero que él se había negado.

Por el relato de la víctima pudo saberse que el viernes pasado había ido a bailar a La Cautiva, reconocida cantina ubicada en San Nicolás al 2200, en el macrocentro de Rosario. Allí conoció a Urraco, que la llevó en auto a su propia casa, en Roldán, 25 kilómetros al oeste de aquella ciudad. Allí, según la denuncia, violó a la mujer reiteradas veces.

Pero aquel mismo viernes, la propia víctima había tomado una decisión fundamental: le había dado a su amiga la foto que se había sacado con ese hombre, para que supiera con quién estaba. El hombre, además, era habitué de La Cautiva. Eso permitió a la AIC recolectar datos cruciales para poder ubicar a la mujer desaparecida.

Según fuentes policiales, la hermana de la víctima hizo una denuncia por su desaparición el domingo a la mañana en la comisaría 15ª de Rosario. La AIC realizó el operativo cerca de las 22 de ese mismo día.

Gregorio Urraco Facebook

Una salida providencial

Los investigadores indicaron a LA NACION que las acciones se aceleraron cuando el dueño de casa salió de compras. Ese rato fue utilizado por la mujer para enviarle a su hermana un mensaje de WhatsApp: “No sé dónde estoy, no me llamen, este hombre no me quiere llevar a Rosario”, le escribió.

La hermana de la víctima no dudó y aportó los datos a la policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, Urraco les dijo que no conocía a la mujer, pero el personal policial notó que ella estaba adentro, por lo que pidió que saliera y fue allí que encontraron a la joven, quien les confirmó que se encontraba en ese lugar contra su voluntad.

La fiscal Riccardi dispuso que Urraco sea derivado la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order), mientras que la víctima fue trasladada a la Comisaria de la Mujer, donde prestó su declaración.

La víctima, con Gregorio Urraco, en la foto de la cantina La Cautiva, de Rosario, que sirvió como prueba para encontrar a la mujer en la casa del hombre, acusado de haberla violado durante dos días Facebook

La audiencia imputativa contra el acusado se realizará este miércoles, a las 18, en el Centro de Justicia Penal de Rosario y la acusación estará a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Por lo que hasta el momento trascendió, en la denuncia la víctima aseguró que el hombre que la privó de su libertad y luego la violó se habría ofrecido a llevarla hasta su casa de la zona sur de Rosario, aunque presuntamente bajo engaños la trasladó a la de él.

Los voceros judiciales valoraron la foto como una prueba fundamental para localizar a la mujer y acusar al hombre que la retuvo contra su voluntad y la sometió sexualmente.

“Cualquier cosa, estoy con este”, escribió la víctima en un mensaje a su amiga, luego de enviarle la fotografía donde ella posaba con el ahora detenido. Ese mensaje preventivo fue lo que le salvó la vida.