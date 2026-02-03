De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron

Un paseo que comenzó con una caminata por la zona del Lago de Regatas, en Palermo, terminó con un operativo en Colegiales, donde personal de la Policía de la Ciudad detuvo a un ladrón que había ingresado a robar en un edificio. Un cómplice del ladrón apresado logró escapar en un vehículo que había sido sustraído una horas antes en el barrio porteño de Barracas.

Detuvieron a un ladrón en Colegiales

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Todo sucedió hoy a la mañana, cuando una vecina de Colegiales fue hasta los bosques de Palermo a caminar. Estacionó su auto en Tornquist al 5800. En el momento no advirtió que delincuentes le inhibieron el cerrado electrónico.

Mientras la mujer caminaba, los ladrones entraron en su auto, un Volkswagen Up, y le sustrajeron su teléfono celular, el DNI y las llaves de su departamento, situado en General Enrique Martínez al 200, en Colegiales.

“Los delincuentes circulaban en un Fiat Mobi que habían robado unas horas antes en Barracas. Llegaron al edificio donde vive la víctima y entraron con las llaves que le habían sacado del auto”, dijeron las fuentes consultadas.

En el departamento se encontraron con el esposo de la mujer que caminaba por los bosques de Palermo y le robaron el teléfono celular, pero un aviso al número de emergencias 911 hizo que personal del grupo Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía Ciudad llegue a al edificio donde viven las víctimas.

Los elementos secuestrados al ladrón detenido en Colegiales Policía de la Ciudad

Eran las 9.01 cuando los uniformados lograron detener a uno de los ladrones que salía del edificio e intentaba escapar. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

En poder del ladrón, el personal policial secuestró el teléfono celular que le había robado al dueño del departamento, una mochila, zapatillas, una remera y un juego de llaves.

El otro delincuentes logró escapar y abandonó el Fiat Mobi en en Gorriti al 6000, en Palermo, donde personal de la comisaría secuestró dos inhibidores de señal, casi 40.000 pesos, un celular y varias prendas de vestir.

Interviene en el caso la jueza nacional en lo criminal y correccional Laura Bruniard.