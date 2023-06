Denuncia contundente. El acusado del femicidio de Susana Cáceres es señalado por la desaparición de una adolescente

escuchar

“Una apareció muerta y la otra no apareció”, declaró uno de los dos testigos en la causa en la que se investiga el femicidio de Susana Cáceres en Moreno, que también vincularon al único detenido con prisión preventiva por ese caso con la desaparición de una adolescente que fue vista por última vez en diciembre último en Villa Luzuriaga.

Así se desprende del dictamen de la fiscal María Luisa Pontercorvo con respecto a Ramiro Joel Sosa, de 23 años, alias “Yagui”, procesado con prisión preventiva por el femicidio de Cáceres, ocurrido en noviembre pasado. Según surge del expediente, “numerosos” testigos lo reconocieron “sin lugar a dudas” en las imágenes del hecho que los investigadores del caso difundieron públicamente en busca de esclarecer el caso.

Sosa quedó procesado como autor de los delitos de “homicidio agravado criminis causae por haber sido ejecutado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por su comisión por ensañamiento, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y resultar la muerte de la persona ofendida, y robo agravado por el uso de arma de fuego”. La resolución fue dictada por la jueza de Garantías N°1 de Moreno-General Rodríguez, Adriana Alicia Julián.

Susana fue asesinada a puñaladas

Uno de los testimonios tomados en cuenta por la fiscal fue el de Lucas Joaquín Estigarribia, quien conocía al acusado por el apodo, pero era amigo de otros allegados a él, como el testigo Héctor Suárez.

Suárez fue quien declaró que Sosa le reconoció el día después del crimen de Cáceres, cuando el cuerpo de la mujer aún no había sido hallado, que él había mantenido relaciones sexuales con ella.

Por su parte, Estigarribia contó que un día estaba con Juárez y dos amigas más cuando le mostraron las imágenes difundidas por el caso Cáceres y reconoció a Sosa, al tiempo que afirmó que había visto a ese mismo hombre en compañía de Brisa Carolina del Pino, una adolescente de 15 años desaparecida desde el 2 de diciembre de 2022 en Villa Luzuriaga.

“Una apareció muerta y la otra no apareció”, dijo el testigo en referencia a las dos mujeres que fueron vistas con Sosa.

“Cuando lo vi no tuve dudas de que era él. Lo vi varias veces por la calle”, relató Estigarribia, quien lo identificó por la ropa, la bicicleta en la que Sosa solía movilizarse y sus tatuajes. “A mí nunca me cerró porque antes de los videos en la tele, entre nosotros ya habíamos conversado de que a este pibe lo vimos con Susana, eso lo vio mi amigo Héctor y yo lo vi con esta otra chiquita que está desaparecida, Brisa”, declaró y detalló que a esa adolescente la vio “varias veces en el barrio”.

No obstante, hay una causa en la que otro vecino de la zona está detenido como acusado de haber abusado sexualmente de Brisa en un hecho ocurrido antes de la desaparición.

“Yo lo reconocí enseguida y creo que las mató a las dos”, sostuvo el testigo al referirse a Sosa, y aclaró que cuando aparecieron los videos, el acusado “desapareció del barrio”, lo que confirmó sus sospechas.

Por su parte, otra testigo, Maira Elizabeth Tenorio, declaró que a través de una vecina en común del mismo barrio se enteró de los videos que vinculaban a Sosa con el caso Cáceres y también al de Brisa, por lo que luego de ver las imágenes le mandó un mensaje “por Facebook” a “la madre” de la adolescente para decirle que “tenía información de su hija”.

“Le pedí un celular, ella me lo aportó, pero no la llamé por miedo; entonces ella me escribió preguntando por qué no la llamé y le mentí como que me había parecido haberla visto, pero que al final no era. Le mentí por temor”, sostuvo la mujer.

La testigo dijo que esa noche no pudo dormir, por lo que al día siguiente se contactó por teléfono con la policía para denunciar esta situación y como no recibió la respuesta que esperaba cortó la comunicación.

“Enojada”, un día después, Tenorio se volvió a contactar con la madre de Brisa: “Le dije que el sospechoso del femicidio de Susana Cáceres también había estado con su hija, es decir Brisa. Entonces ella me agradeció y pasó la información a la fiscal.

“A su vez, la testigo se comunicó con una prima de Cáceres que la contactó con un policía que participaba de la pesquisa y así pudo aportar los datos que ella tenía.

Antecedentes

Yaqui Sosa tiene denuncias por violencia de género, abuso sexual, amenazas y acoso, informaron fuentes judiciales. Según hizo constar la fiscal Pontecorvo en su pedido de prisión preventiva, el imputado tiene unas diez acusaciones por distintos hechos delictivos.

Una de las denuncias que consta en el expediente fue radicada por la cuñada de Sosa, quien aseguró que fue “amenazada con un cuchillo” por el ahora detenido, quien “había menoscabado” su “integridad sexual”.

La denunciante aseguró que Sosa también que era agresivo con su hermana: “Le pegaba, le tiraba de los pelos y era muy violento”, describió.

“Mi papá se metía y mi hermana lo defendía, lo cubría siempre a pesar de que, cuando salía de su casa, salía toda despeinada, como si le hubieran tirado de los pelos, o con moretones”, agregó.

Según esta mujer, “Joel salía de joda casi siempre y andaba con una navaja o un cuchillo”.

Por su parte, otra cuñada del detenido declaró también en sede judicial que Joel tenía “un temperamento muy atrevido” y que “muchas veces se propasaba con ella y con su hermana”.

“Era mano larga, siendo su cuñada”, dijo.

Además de haber sido descripto como acosador por varios vecinos, una mujer que reside en Ituzaingó denunció que una vez ella estaba con su hija haciendo actividad física en zona de descampado y se acercó Sosa y las acosó con la mirada desde un sector de ese predio, por lo que llamó al 911 y a la comisaría Las Cabañas.

