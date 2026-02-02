Descubrieron un plan de dos estudiantes para atentar a tiros contra dos escuelas

“Masivos y raciales”. Así, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) definieron los supuestos ataques y atentados que dos adolescentes planeaban concretar, en principio, en las escuelas y colegios donde cursan estudios secundarios.

La investigación, que en los últimos días derivó en allanamientos en La Quiaca, en Jujuy; en la ciudad de Miramar, en la costa atlántica, y en el conurbano bonaerense, comenzó en julio del año pasado después de un informe clasificado emitido por el Federal Bureau of Investigation, el FBI de los Estados Unidos.

La alerta del FBI fue presentada en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) de la Procuración General de la Nación, conducida por el fiscal general Horacio Azzolin.

En el informe clasificado “se alertaba sobre conversaciones con mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial mantenidas por dos usuarios de una reconocida red social, en las que manifestaban su intención de llevar adelante una masacre escolar”, explicó la Policía Federal Argentina (PFA) en un comunicado de prensa.

La Ufeci inició una investigación preliminar y le encomendó las tareas de campo a detectives de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

“Las publicaciones sospechosas se habían hecho en cuentas de Instagram y por las direcciones IP de los dispositivos utilizados se identificaron dos domicilios, uno en La Quiaca, en Jujuy, y otro en la ciudad de Miramar”, dijeron a LA NACION fuentes de la investigación.

En principio, los dos adolescentes investigados, que tendrían entre 15 y 16 años, no se conocían personalmente. Su relación siempre habría sido virtual.

“Se logró identificar a los dos supuestos autores de las publicaciones. Uno vive en La Quiaca y otro en Miramar, pero como sus padres están separados, hubo posteos hechos en la localidad de Ezpeleta, en Quilmes, y en el partido de San Martín. Se determinó que era cuando viajaban para, uno ver a su madre y el otro a su padre”, explicaron las fuentes consultadas.

La Justicia espera obtener más información a partir del peritaje de los dispositivos secuestrados PFA

Tras las pruebas reunidas, el fiscal Azzolin y su equipo de trabajo, con el resultado de la investigación preliminar, hicieron una denuncia y el expediente se tramitó en la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri, con la intervención del juez federal Santiago Inchausti.

“En principio, los dos adolescentes que quedaron bajo investigación planeaban atentar en las escuelas y colegios donde cursaban el secundario”, dijeron las fuentes consultadas.

Si bien los detectives del caso no quisieron brindar detalles sobre el plan criminal, voceros del caso explicaron que de los intercambios de mensajes en las redes sociales hacían referencia a que los ataques se iban a llevar a cabo con armas de fuego.

“Con las pruebas aportadas por los investigadores, el magistrado ordenó los allanamientos solicitados por el Ministerio Público Fiscal. En ese contexto, para uno de los operativos a llevarse a cabo en la provincia de Jujuy, se solicitó la colaboración del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la PFA. Como resultado de los cuatro procedimientos, se logró la incautación de cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa", se sostuvo en el citado comunicado de prensa.

La investigación de la DUIA y el trabajo de la DUOF La Quiaca, según fuentes policiales, estuvieron coordinados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

Ahora los detectives policiales y judiciales esperan, a partir de los peritajes que se harán sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, poder reconstruir paso a paso el plan criminal de los dos adolescentes que quedaron bajo investigación y determinar si hubo comunicaciones o mensajes con otras personas.

También los investigadores esperan recolectar más pruebas en una serie de anotaciones secuestradas durante los allanamientos.

“Los dos sospechosos compartían propaganda supremacista y propaganda de extrema derecha. Lamentablemente lo que vimos en esta investigación es una tendencia a nivel mundial entre los adolescentes”, sostuvo a LA NACION un detective que participó de la pesquisa.