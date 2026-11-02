Después de casi un mes internado, Pity Álvarez volvió al juicio, pero se “alteró” y tuvo que ser atendido por dos médicos

El músico Cristian Álvarez Congiu, más conocido como Pity Álvarez, volvió hoy a sentarse en el banquillo de los acusados y está previsto que declare en el juicio oral en el que se lo juzga por un homicidio ocurrido en julio de 2018. El cantante retomó su participación presencial en el debate después de permanecer casi un mes internado en un centro de salud mental de Castelar, donde fue trasladado a fines de septiembre tras sufrir una descompensación.

La audiencia estaba prevista para las 11.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. Según informó la defensa de Álvarez, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, también están previstas las declaraciones del perito de parte Ezequiel Norberto Mercurio y del padre César, conocido como el “cura rockero”, quien mantiene una relación de amistad con el músico desde su detención.

Álvarez llegó a las 11.10 a los tribunales, es decir 20 minutos antes del horario establecido para el inicio de la audiencia.

Sin embargo, desde que llegó estuvo sentado en un banco afuera de la sala. En un momento fue trasladado a un sector con más privacidad, donde fue revisado por dos médicos.

Quienes acompañan al cantante le confiaron a LA NACION que Pity “está nervioso” y que toda esta movilización hasta tribunales “alteró este mes internado, en donde lo están cuidando y lo están alimentando muy bien”. Finalmente, la audiencia comenzó sin la presencia del acusado.

Los abogados habían solicitado que el traslado de Álvarez se realice en ambulancia, con supervisión profesional y las autorizaciones médicas y judiciales correspondientes . La posibilidad de que el cantante declare concentra la atención de esta nueva jornada, en medio de la disputa entre la defensa y los órganos judiciales sobre su capacidad para afrontar el proceso.

La defensa también anticipó que evalúa solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos. Pity Álvarez llegó vestido de negro con una bufanda de plush.

El Padre César, amigo del Pity, declara este lunes en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 Santiago Filipuzzi - LA NACION

La discusión sobre su salud mental

La continuidad del juicio había quedado interrumpida por la descompensación que sufrió Álvarez a fines de septiembre y que derivó en su internación en el centro de salud mental Solar Colonial, en Castelar. Durante ese período intervino el Cuerpo Médico Forense, que a comienzos de octubre concluyó que el músico estaba en condiciones de afrontar el debate oral.

La defensa rechazó esa evaluación y sostuvo que todavía no se determinó de manera suficiente si el acusado cuenta con la aptitud psíquica necesaria para comprender el proceso y ejercer adecuadamente su defensa. En su comunicado, los abogados insistieron en que no buscan impedir que Álvarez sea juzgado, sino que antes se establezca formalmente si está en condiciones de hacerlo.

La discusión también estuvo presente en la audiencia de la semana pasada, que el músico siguió de manera remota desde una clínica. En esa jornada declararon profesionales que describieron posibles consecuencias del consumo problemático de sustancias y dificultades que, según la defensa, deben ser consideradas al evaluar su situación.

Pity Álvarez fue atendido por dos médicos en tribunales Pilar Camacho

El médico psiquiatra Carlos De Marco advirtió que el consumo abusivo de cocaína puede provocar “necrosis del lóbulo frontal”. También señaló que, bajo los efectos de esas sustancias, una persona puede experimentar miedo, ansiedad o una sensación distorsionada de persecución, hasta interpretar como amenazante una situación que no lo es. También se dijo que el cantante tiene “un cerebro primitivo”.

Tres recursos ante el Tribunal Superior de Justicia

En paralelo al debate oral, la defensa mantiene una serie de cuestionamientos procesales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el comunicado difundido por la defensa, se unificaron tres recursos de queja presentados después de que Casación rechazara los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad impulsados por los abogados.

El fiscal Sandro Álvarez Pilar Camacho

Esas presentaciones se encuentran a la espera de una resolución, luego de que se diera intervención al fiscal general de la Ciudad para que emita su dictamen.

Uno de los principales ejes de la impugnación es la aptitud médica y psíquica de Álvarez para afrontar el juicio. La defensa sostiene que el debate comenzó sin que se hubiera definido formalmente si el músico puede comprender el proceso y ejercer su defensa de manera adecuada.

La declaración de Álvarez, si finalmente se concreta, será uno de los momentos centrales de la jornada.

El juicio comenzó el 10 de agosto y ya declararon 36 testigos. Por el momento, el tribunal no fijó una fecha para los alegatos. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deberán establecer el cronograma de esa instancia, en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes del veredicto.