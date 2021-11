“Después de haber visto toda la maldad que hacen, decidí ser un gato”

MENDOZA–. Llega a su fin el juicio contra el llamado “hombre gato”, quien hoy escuchará el veredicto del jurado popular. Y antes del momento de las palabras de la fiscalía y la defensa, el acusado de asesinar a su madre y a su tía en enero del 2019 decidió hablar en el tribunal. “Me culpan porque vivo de forma rara, precaria, de forma no común como la de ustedes”, dijo ayer Nicolás Gil Pereg, de 40 años, ante los 12 ciudadanos que lo juzgan por el doble homicidio, bajo la mirada de la jueza técnica Laura Guajardo, quien será la encargada, tras el veredicto, de dictar la pena.

En el inicio de este debate oral el imputado había sido desalojado de la sala por emitir constante ruidos en una humana imitación de maullidos. En esta oportunidad habló. Se expuso como víctima de un complot.

“Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza. Me dice que está secuestrada en un lugar oscuro. Que mi vieja está muerta es mentira. No vi una foto, no vi nada. No sé dónde están. La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada y justo el sábado encontraron el cuerpo. Han encontrado cosas que ellos mismos han plantado. Han usado todo esto para acusarme de algo que yo no hice”, dijo el hombre que está acusado por los asesinatos de su madre, Pyrhia Saroussy y de su tía, Lily Lea Pereg, ambas ciudadanas israelíes que habían llegado a esta provincia para visitar a su familiar. Los cuerpos fueron encontrados, enterrados, en la propiedad del acusado.

Gil Pereg explicó que se siente un gato

Gil Pereg arriesga una dura y única pena: prisión perpetua. Sin embargo, durante todo el proceso judicial se puso sobre la mesa su condición mental. Para los peritos de parte, el hombre padece dos graves trastornos: parafrenia (delirios y alucinaciones) y licantropía (se autopercibe como un animal), lo que impide ser consciente de sus actos.

Vestido con una remera roja y con la mirada hacia el suelo, Gil Pereg ingresó pocos minutos antes de las 13 en la sala, lugar que no pisaba desde el primer día del debate, el 26 de octubre pasado, cuando fue desalojado por maullar sin parar.

A instancias de sus abogados defensores, Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta, el acusado habló de cómo era su vida en Israel antes de radicarse en la comuna de Guaymallén. “Fui al ejército y vi todo lo malo que hacen. Fui al psiquiatra del ejército para salir de ahí. Me tuvieron internado cuatro días y luego me soltaron, porque me hacía mal. Con la ayuda de mi mamá decidí escapar de Israel. Ella me iba a mandar plata para vivir en otro país. Fui a Chile, poco; luego a Buenos Aires y me fui porque había mucho tráfico”, comentó Gil Pereg.

“Ella está viva. No sé qué encontraron o no. Yo sé que está viva. Es mi vida. Jamás podría vivir sin madre. Yo vivía gracias a ella. Ella me enviaba dinero para poder sobrevivir. No tengo como vivir sin ella”, agregó en su declaración de más de 50 minutos, en la que respondió preguntas de sus abogados.

Gil Pereg escuchará hoy el veredicto del jurado popular

En sus palabras, intentó dar una explicación a su comportamiento: “Después de haber visto toda la maldad que hacen ustedes las criaturas de dos patas, decidí ser un gato. Vivo 100% como gato, me alimento y juego con los gatos. Siempre he maullado. Tengo 37 gatos y estoy muy preocupado por ellos. Un solo pelito de uno de mis hijos, vale más que todas las criaturas de dos patas de este mundo. Estoy muy preocupado por ellos, por lo que les puede haber pasado. Todos los humanos son basura y solo saben hacer el mal. Son el diablo mismo. Mi madre y mi abuelo eran la única excepción”.

Hoy, desde las 8.30, las partes ofrecerán sus alegatos de clausura y habrá transmisión en vivo a través del canal del Poder Judicial de Mendoza en YouTube. Luego la jueza Guajardo impartirá las instrucciones al jurado y los ciudadanos estarán en condiciones de pasar a deliberar para tomar determinar la responsabilidad penal de Gil Pereg, el acusado de un doble crimen que es conocido como el “hombre gato”.