Detienen a un sospechoso por la amenaza de bomba en la previa del recital de Lali

En medio de polémica desatada por el episodio de amenaza de bomba que se registró el viernes minutos antes del inicio del show de Lali Esposito en San Juan, la justicia local informó este miércoles que detuvo a un presunto sospechoso. Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, se trata de un hombre de 74 años que quedó imputado por el delito de intimidación al orden público.

El acusado fue identificado como Juan Carlos Salem, de 74 años. De acuerdo a lo informado, el hombre fue detenido en un operativo que incluyó un allanamiento en su propio domicilio, situado en el departamento sanjuanino de Rivadavia. Allí, personal de la policía de San Juan secuestró un arma de fuego pese a que, según precisaron las mismas fuentes, la esposa del acusado estaba intentando descartar. Ahora, la Justicia deberá determinar si el sospechoso era portador de armas de uso civil.

Por otro lado, los efectivos a cargo del operativo lograron secuestrar un teléfono que tenía colocado un chip, que había sido identificado previamente por personal de la unidad fiscal genérica del Ministerio Público de San Juan, en conjunto con la Unidad de Apoyo Tecnológico de la Policía, tras un intenso operativo de rastreo de geolocalización, lo que permitió dar con el paradero del sospechoso.

Allegados a la investigación aclararon que Salem “manifestó en pleno procedimiento” que había descartado y destruido el celular que utilizó para hacer el llamado de amenaza, por el cual se suspendió el recital de Lali programado para este viernes pasado en el estadio Aldo Cantoni.

.

Tras ello, el hombre fue trasladado a la Comisaría 13, de San Juan, donde permanece detenido a la espera de realizarse la audiencia formal de imputación donde deberá declarar ante un juez. La causa que investiga los motivos detrás de la amenaza recayó en la Unidad fiscal genérica del Ministro Público de San Juan, a cargo de la Dra. Daniela Pringles.

La amenaza de bomba

El hecho en cuestión ocurrió este viernes pasado cuando la artista Lali Espósito se disponía a dar inicio a su show en San Juan. Sin embargo, minutos antes del comienzo del recital, un llamado de amenaza de bomba derivó en la suspensión del evento musical.

A raíz de ello, el fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, confirmó al medio local Telesol que se desplegó un operativo policial que derivó en la evacuación del público allí presente, a modo de prevención. Una vez finalizadas las tareas de control a cargo de la Policía y agentes de Bomberos, se dispuso la reanudación del show que comenzó pasadas las 22.15.

Si bien se retomó, la cantante utilizó sus redes sociales para referirse a lo sucedido. “Al público de San Juan. Por motivo de seguridad, y que nos exceden, el show de hoy se encuentra demorado. Esperamos que se resuelva lo antes posible. Vamos a mantenerlos informados. Gracias por la paciencia y el amor de siempre”, expresó Lali en aquella oportunidad.

Ahora, el acusado deberá afrontar una investigación que intentará determinar los motivos detrás de la amenaza y si esta responde a una “cuestión de odio”, lo que podría agravar su imputación.