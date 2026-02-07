Detuvieron a cinco hombres acusados de abusar de un camionero en Santa Fe

En las últimas horas la Policía detuvo a cinco hombres acusados de abusar sexualmente de un camionero en la localidad de Villa Ana, norte de la provincia de Santa Fe, y grabar el hecho. De acuerdo a la víctima, conocía a los agresores, quienes lo habrían amenazado con un arma blanca.

El hombre hizo la denuncia el 27 de enero ante la Fiscalía Nº4 y relató que trabajaba en la zona por la temporada de cosecha. En ese marco, indicó que fue abordado por los cinco hombres -a los que ya conocía- en un camino rural a 200 metros de la ruta provincial 32. De acuerdo a su testimonio, estas personas lo amenazaron con un cuchillo para que se baje del camión.

A unos metros, se perpetuó el abuso sexual con acceso carnal, lo que le provocó lesiones. Además, la víctima dijo que los agresores le mostraban el cuchillo y lo amenazaban con cortarle los genitales si se resistía. Todo esto mientras uno de ellos grababa el hecho con la cámara de su teléfono.

Este material ya forma parte de la investigación de la Fiscalía Nº4 del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a lo que publicó el medio La Capital. En ese marco, la jueza penal Natalia Palud ordenó la detención de los cinco denunciados, identificados como Diego M., Diego B., Jorge S., Enrique S. y Mariano B.

Según consta el expediente, el camionero realizó la denuncia el 27 de enero, tres días después del hecho. Horas después detuvieron a cuatro agresores y el 30 de ese mes fueron llevaron a una audiencia imputativa. El quinto señalado, Mariano B., fue aprehendido el 1 de febrero y también fue imputado.

En primera instancia, la fiscal Elisabeth Aguirre tomó el caso, pero luego el fiscal Valentín Herenú llevó adelante la imputación de los acusados. Tras las audiencias, la investigación pasó a manos de Norberto Ríos, el fiscal que ahora deberá avanzar con el proceso.