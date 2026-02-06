Horror en Miramar: detuvieron al acusado de haber violado a una turista de 16 años en la playa

El presunto violador que atacó y abusó sexualmente de una adolescente en una playa de la ciudad de Miramar fue detenido por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y en las próximas horas será indagado. Se trata de un hombre de 40 años.

El sospechoso, que fue capturado en el barrio Marines de Miramar, a solo 80 metros de la casa de sus padres, había sido reconocido fotógraficamente por un testigo, quien aportó “datos de interés” para la causa.

El ataque ocurrió el 29 de enero pasado y la víctima, que estaba de vacaciones en Miramar, tiene 16 años.

El fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, había avanzado en las últimas horas, con apoyo de la Delegación de Departamental de Investigaciones (DDI) Miramar de la policía bonaerense, sobre al menos dos sospechosos que daban con el perfil del atacante, siempre de acuerdo a la descripción aportada por las víctimas.

La dificultad con la que se habían encontrado es la escasez de cámaras que enfoquen la zona donde ocurrió la violación. Es una playa sobre el extremo sur del frente céntrico, a pocos metros de las defensas costeras que anteceden al muelle de pesca. Allí la iluminación es escasa y por esos días tenía una a favor y otra encontra: una luna llena que aportaba claridad y una bruma que comenzaba a abundar, avanzada la madrugada, cuando por allí asomó el abusador.

Mientras tanto se habían enviado a laboratorios forenses las muestras relevadas de la menor durante la primera atención médica que se le practicó, horas después de haber sufrido el abuso sexual.

Fuentes de la investigación anticiparon a LA NACION que se habían rescatado semen y otras evidencias que tenían fuerza de eventual cotejo genético al momento de encontrar a un sospechoso. Hoy lo tienen.

Su identificación y posterior búsqueda surgió a partir de una imagen exhibida a un testigo. La respuesta afirmativa enfatizó la pesquisa en ese sentido y fueron detrás de su captura. Se logró en las últimas horas, cuando transitaban a pocos metros del domicilio de sus padres.

Las víctimas denunciaron que fueron sorprendidas por un sujeto de unos 30 a 40 años, armado con un cuchillo tipo navaja. Los obligó a tirarse sobre la arena, situación que entendieron que se limitaría a un robo.

El delincuente optó por atar de piernas al menor de 16, para lo cual le hizo sacar un abrigo y lo usó como amarre. Con la adolescente utilizó su propia fuerza para sostenerla y abusar sexualmente. En la fuga se llevó los teléfonos de ambos víctimas que arrojó unos metros más adelante, en otro sector de la misma playa.

Fueron hallados pronto por los policías que llegaron para atender el llamado de emergencia, realizado por transeúntes que escucharon los gritos de pedidos de ayuda de ambos menores.

Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a la Unidad 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Batán, y mañana a la mañana será llevado a tribubales para la audiencia donde se leerá la imputación en su contra y se le tomará declaración indagatoria.