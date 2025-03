Detuvieron a la mujer acusada de arrojar el cuerpo de su beba en un contenedor de basura en Belgrano

Durante la noche del martes la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer -de 36 años y nacionalidad brasileña- acusada de arrojar el cuerpo de una beba a un contenedor de basura en el barrio porteño de Belgrano. Según pudo saber LA NACION, se determinó que se trata de la madre de la víctima y que, luego de ser identificada, la Justicia porteña dispuso el allanamiento de su vivienda y su posterior aprehensión.

El macabro hallazgo se dio ayer, a las 9.54, en avenida Cabildo al 2500. Un hombre revisaba los contenedores de basura en busca de vestimentas y comida cuando descubrió una bolsa que contenía el cadáver de la beba, que había nacido hacía pocos días. En ese contexto, el sujeto alertó a la Policía para pedir ayuda. Tras ello, personal policial de la Comisaría Vecinal 13A se presentó en el lugar; uno de los efectivos trató de reanimar a la beba haciendo respiración boca a boca, pero sin éxito.

LA NACION confirmó por fuentes policiales que la mujer fue identificada como una ciudadana brasileña de 36 años con adicción al paco y conocida en la zona. Se revisaron cámaras de seguridad que registraron a la acusada mientras caminaba el martes por la mañana por Cabildo con un bolso verde claro de gran tamaño. En las imágenes se la puede ver detenerse frente al contenedor y arrojar una bolsa, donde estaba la beba. Después del hecho corrió por la avenida y dobló en la calle Monroe. Tenía el cabello recogido, una musculosa blanca y pantalón y zapatillas claras.

Con esto, la Justicia dispuso allanar su domicilio para detenerla. Allí se la encontró con una bebé de pocos días de vida. La mujer dijo ante los efectivos que había tenido mellizas en el interior de su baño y sin atención médica. Además, expresó que una de ellas perdió la vida y fue entonces que decidió arrojarla al contenedor.

En medio del operativo para la detención, también se solicitó una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) para la asistencia de la bebé y de la mujer.

“Estaba blanca, pálida”

Después del hallazgo de la beba, el personal médico constató que había nacido hacía tres días y que no tenía pulso ni respiración. También detallaron -según pudo saber este medio por fuentes con acceso a la investigación- que su muerte había sido reciente. El cuerpo, encontrado sobre la avenida pero cerca de la esquina de Monroe, tenía livideces, que son manchas rojizas o violáceas que aparecen en el cuerpo de una persona fallecida y se determinó que sufrió hipotermia. En tanto, hallaron costras en la zona del cordón umbilical, que fue lo que indicó que había nacido hace poco.

Eduardo, vendedor de Bazar Chef, el local que se encuentra frente al contenedor donde la beba fue abandonada, habló con LA NACION sobre lo ocurrido. “Había un muchacho en la calle que se metió al contenedor y pegó el grito y nos avisó a nosotros. Me dijo ‘fijate que hay un bebé adentro’. Yo no podía creer lo que escuchaba”, indicó ayer por la tarde.

Y sumó: “Muevo la bolsa y efectivamente era una criatura. No tenía signos vitales, nada. No se movía. El chico me agarró y empezó a decirle a todo el mundo ‘hay un beba’. Y se ve que alguien de la calle avisó a las autoridades”. “Estaba envuelta en una manta y en una bolsa blanca. Yo le vi la cara, la manito, su orejita. Estaba blanca, pálida”, señaló.

Interviene en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional N°51, a cargo de Dora Nancy Olivieri.

