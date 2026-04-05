Detuvieron a un adolescente como autor de un mensaje viral que anunciaba una nueva masacre escolar

SANTA FE.- Después de los mensajes que se conocieron a mediados de la semana pasada que anunciaban la puesta en marcha de un eventual “plan B” que “completara” con todavía mayor impacto letal la acción desplegada por Gino C., el adolescente que disparó a mansalva en su escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal, mató a un chico de 13 e hirió a otros dos y fue declarado inimputable por su edad, amenazas similares aparecieron en Rafaela y Sunchales, en el oeste provincial.

Esta tarde, la Policía de Investigaciones (PdI) de Santa Fe identificó y aprehendió a un chico de 16 años en Sunchales como presunto autor del mensaje viral que prometía una nueva masacre en secundarias de la región.

Según informaron a LA NACION fuentes de la pesquisa, el operativo fue realizado en una vivienda situada en la avenida Hipólito Irigoyen al 2000, donde se encontraba el menor, identificado por las iniciales S. L. B. M., quien fue trasladado, en calidad de detenido, a la Alcaidía de la Unidad Regional V, con sede en Rafaela.

En el procedimiento fue secuestrado un revólver con su tambor completo de munición; el arma sería propiedad del abuelo del chico. Además, se incautaron de numerosos dispositivos informáticos.

Temen Por Una Nueva Masacre Escolar Vamos A Tirotear Las Secundarias

La pesquisa se centrará en el contenido de esos dispositivos. Es que, según se reveló en la pesquisa relativa a la masacre escolar en San Cristóbal, de las computadoras y celular incautados a Gino C. −el autor de los disparos que segaron la vida de Ian Cabrera, de 13 años− surgieron mensajes en una plataforma llamada Discord en los que el adolescente compartió con otros jóvenes su admiración por los tiradores de la masacre de Columbine, de 1999, y de los que se desprende que la acción que desplegó hace una semana en la Escuela Normal N°40 habría sido planificada.

La viralización de los nuevos mensajes que anunciaban supuestos tiroteos en secundarias rafelinas durante la semana que comenzará mañana provocaron preocupación e incertidumbre en la comunidad educativa de la región centro-oeste de la provincia.

Según pudo saber LA NACION, la directora de la Escuela “Malvinas Argentinas” radicó la denuncia penal para que la Justicia investigue la amenaza. El caso quedó en manos de la fiscal Lorena Korakis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rafaela.

La fiscal dispuso la puesta en marcha de los protocolos diseñados para estas situaciones, se informó.

Mensaje que circuló en redes sociales entre usuarios de Rafaela y Sunchales, en Santa Fe

En tanto, desde diferentes estratos oficiales se realizaron recomendaciones a las autoridades educativas y a los alumnos para que no compartan tales mensajes con el fin de evitar mayor alarma en la comunidad.

Una fuente de la investigación explicó que dichos mensajes, aparecidos inicialmente por WhatsApp −y que parecen haber sido compuestos con una app de inteligencia artificial−, circulan desde hace un poco más de dos días. En las últimas horas también aparecieron en perfiles de Instagram, lo que generó elevó la preocupación en la comunidad educativa de la zona.

“Se trata de supuestas amenazas de ataques a establecimientos escolares cuyo origen y veracidad aún no han podido ser confirmados”, expuso la misma fuente. “Se pide evitar replicar contenidos no verificados”, remarcó.

También se mencionó que el mismo mensaje llegó a alumnos del nivel secundario de Sunchales, una ciudad cercana a Rafaela.

En tanto, medios de prensa de la zona aportó que dada la complejidad del tema, desde el pasado viernes se llevan a cabo reuniones interministeriales para analizar el escenario y definir posibles medidas de cara a la reanudación del dictado de clases después del feriado largo.

Debe recordarse, como informó LA NACION, que en San Cristóbal, para el ataque que concretó el lunes pasado un adolescente de 15 años en la Escuela Normal N°40, también se conocieron mensajes amenazantes donde se indicaba que ante el fracasó del “plan A” −ejecutado por Gino C.−, ya estaba en marcha el “plan B”, que esta vez involucrabo a alumnos de todos los establecimientos secundarios de la ciudad.

El caso mereció su tratamiento en reuniones con padres y alumnos. No obstante, el establecimiento no reabrirá este lunes, ya que por disposición judicial se encuentra reservado a las investigaciones en curso, como lo ordenó la Justicia el pasado viernes, cuando el autor de los disparos fue declarado formalmente inimputable, ya que su caso se encuentra enmarcado por las disposiciones penales vigentes que fijan en 16 años la edad mínima de imputabilidad. El nuevo piso de 14 años, aprobado por el Congreso a principios de marzo, recién comenzará a regir en septiembre, ya que la norma estableció un plazo de 180 días para su implementación efectiva.

En los otros establecimientos educativos de la región, en tanto, habrá un refuerzo de seguridad policial.

Redes cerradas

Según explicaron fuentes policiales, el análisis del contenido del material informático secuestrado al nuevo sospechoso servirá para establecer si él también era uno de los adolescentes que llevaba, como Gino C., meses navegando en comunidades digitales que glorifican los tiroteos masivos y están dispuestos a emularlos.

Como informó LA NACION, Gino pertenecía a la True Crime Community, TCC, una red de usuarios −mayoritariamente adolescentes− que orbita en torno a la fascinación por crímenes reales, asesinos en serie y, en sus sectores más extremos, por los autores de masacres escolares. Su referencia es la masacre de Columbine, Colorado, donde dos estudiantes mataron a 12 compañeros y un docente en 1999. El “efecto Columbine” lleva décadas sembrando copias en distintos países.

La TCC opera principalmente en plataformas como Discord, donde grupos privados se organizan en servidores temáticos, y en TikTok.