“No frené por miedo a que me lincharan”: los detalles de la declaración de la policía que atropelló a un ladrón en Quilmes

La oficial de la Policía de la Ciudad que atropelló a un ladrón que intentó asaltar a un motociclista en el Acceso Sudeste, en Quilmes, declaró ante la Justicia y manifestó que no tuvo intención de arrollar al malviviente y que no se detuvo debido a que tenía miedo de una eventual represalia de parte de los familiares del ladrón.

“Veo un masculino con un arma de fuego, de color negra. Esto fue un segundo. Para mí asume una posición de tiro o apuntando. Sería el sujeto de la camiseta de Boca Juniors. El otro sujeto masculino portaba como un palo grande en sus manos. El de la camiseta de Boca Juniors es el que termina impactando contra mi vehículo. En todo momento traté de evitar cualquier tipo de impacto contra cualquiera de los sujetos. Al esquivarlo, volvió como para atrás y ahí es cuando lo impacté con la parte extrema de mi auto, volando y cayendo a la cinta asfáltica”, sostuvo la uniformada en su declaración.

El violento episodio ocurrió hace una semana en la bajada de Bernal del Acceso Sudeste, a las 7.30. Del lado de la denominada villa Azul salieron tres delincuentes que apuntaron con armas a un motociclista. En ese momento, debido al tránsito, dos de los ladrones volvieron sobre sus pasos y uno de ellos fue atropellado por el Ford Ka que conducía la policía.

La escena quedó grabada por una cámara de seguridad municipal y constituyó una de las principales pruebas que avalan la versión de los hechos aportada por la uniformada.

Las imágenes muestran cómo el delincuente fue atropellado y salió despedido varios metros

“En el lugar no frené porque sinceramente tenía miedo de que vinieran todos a lincharme. Ahí donde parás te roban y te linchan”, explicó la mujer policía.

La integrante de la fuerza de seguridad porteña insistió con que el ladrón que tenía la camiseta de Boca le apuntó con su arma y que no pudo esquivarlo. Después de atropellar al asaltante, la policía siguió su marcha y se detuvo en el destacamento policial situado en la zona conocida como El Triángulo de Bernal, donde alertó sobre el hecho. Luego se dirigió a la comisaría de Bernal, situada en 25 de Mayo y Belgrano, donde dejó su automóvil para la realización de los peritajes de rigor y aportó su versión de los hechos.

Mientras que el asaltante, que habría sido identificado por fuentes policiales como Mariano Giménez, fue llevado al hospital Isidoro Iriarte, en Quilmes, donde quedó internado en grave estado debido a las fracturas de sus piernas y al traumatismo de cráneo que sufrió al caer sobre el asfalto, después de que el vehículo de la mujer policía lo levantó por el aire.

La causa

Actualmente, la mujer policía es investigada por las lesiones graves culposas que sufrió el ladrón, aunque, por el momento, el fiscal Jorge Saizar no aplicó ninguna medida restrictiva de la libertad sobre la integrante de la fuerza de seguridad porteña.

Los dichos de la mujer policía sobre la situación de riesgo que existe en la zona del ataque están avalados por una serie de antecedentes de hechos violentos.

¿Cómo sigue la causa policial de la oficial que embistió a un ladrón en Quilmes?

En abril del año pasado, un grupo de vecinos de la Villa Azul hizo un piquete para cobrar “peaje” a los automovilistas para dejarlos seguir su camino. Según fuentes judiciales, los agresores que viven en el barrio Azul cortaron el Acceso Sudeste para reclamar por el esclarecimiento del homicidio de Isaías Daniel Monzón, ocurrido en el sector conocido como Los Paraguayos, en dicho barrio de emergencia.

Pero, en lugar de exigir justicia por el homicidio de Monzón, los agresores, armados con palos y mediante amenazas, reclamaban dinero a los automovilistas para dejarlos circular. Los violentos que no estaban armados se ponían delante de los vehículos para impedir que avanzaran.

El video del curioso "peaje" en Bernal

Fuentes policiales indicaron que Monzón fue asesinado cuando fue a comprar droga, a bordo de una moto blanca que había sido robada tres horas antes en jurisdicción de la comisaría 3ª de Quilmes.

Dos días después del piquete, a seis cuadras de allí, otra oficial de la Policía de la Ciudad fue atacada cuando esperaba el colectivo, a seis cuadras del lugar en el que, a las 6.10, dos delincuentes atacaron a balazos a una policía de la Ciudad cuando se dirigía a tomar el colectivo para ir a la dependencia en la que se desempeña.

La policía estaba de civil cuando fue interceptada en Neuquén al 800, en Bernal, a metros del límite con el partido de Avellaneda.

Del otro lado del Acceso Sudeste, en la mano a la Ciudad de Buenos Aires, está el barrio Itatí, más grande, con mayor cantidad de habitantes y con varias cocinas de droga que funcionan en el sector conocido como La Cava, de Itatí. Se trata de una de las zonas más violentas de Quilmes.

Allí, en junio de 2024, fue asesinado el estudiante universitario Carlos Enrique Sánchez Paredes, de 22 años. Lo mataron en uno de los ingresos del barrio Itatí, en Bernal Oeste, partido de Quilmes. Por el homicidio fueron detenidos sospechosos: uno tiene 16 años y su cómplice, 24.

Con respecto al episodio ocurrido hace una semana, el abogado que representa a la oficial de la Policía de la Ciudad, Carlos Guillermo Diéguez, indicó que su defendida se presentó como víctima debido a que el ladrón herido y un cómplice la amenazaron con un arma. Su defendida realizó una acusación por intento de homicidio.

“Padece una lesión cervical como consecuencia de la maniobra brusca que tuvo que dar”, señaló el abogado al describir la violencia del momento en que la mujer decidió intervenir para evitar el robo al motociclista.

La defensa fue tajante al deslindar de responsabilidad a su asistida por la gravedad de las heridas que sufrió el asaltante.