Detuvieron al futbolista de Gimnasia Alan Sosa: lo acusan de secuestrar a su pareja

El delantero de Gimnasia y Esgrima de La Plata Alan Sosa, de 21 años, fue detenido en las últimas horas acusado de ejercer violencia de género contra su pareja. El joven quedó aprehendido bajo el hecho caratulado como privación ilegal de la libertad (secuestro) y coacción agravada por vínculo familiar.

Este lunes, un llamado al 911 alertó que había un conflicto en una vivienda de la localidad platense de Gonnet. Resultó ser en el domicilio en el que, desde hace ocho meses, vivía el futbolista con su mujer, en calle 505 entre 17 y 18, según pudo saber LA NACION. La víctima, identificada como Sofía Lujan Szepietowski, de 24 años, había discutido con su pareja, Sosa.

Al ser entrevistada por los uniformados de la comisaría 13 de Gonnet, la joven se encontraba en estado de nerviosismo y llorando. Según las fuentes consultadas, la mujer relató que tras discutir con Sosa se subió a su rodado con intenciones de irse del lugar, pero su novio le quitó las llaves del portón eléctrico para no dejarla irse. La víctima dijo, a su vez, que el hombre le propinó palabras denigrantes y amenazantes.

La Policía, con el aval de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, procedió entonces a la aprehensión del deportista hasta tanto sea sometido a la correspondiente audiencia judicial.

El descargo de la víctima

Tras la detención de su pareja, la novia de Sosa utilizó sus redes sociales para contar detalles de lo sucedido. “¿Saliste esposado y me jurabas llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas”, dijo en una de las historias que compartió a través de su cuenta de Instagram y agregó: “Tres de la mañana en un patrullero, yendo a hacerme un cuerpo médico y me decía ‘amor de mi vida’. Todo se paga y no me importa cuándo. Así como me arruinaste la cabeza, vas a pagar 1 a 1. Debería haberme ido hace mucho, tenían razón”.

“Alan Sosa es un violento que me consumió y convenció entera de que era el dueño de mi vida y hacía con ella lo que él deseaba. Con sus manipulaciones y narcisismo me ganó. Voy a estar bien y salir adelante como lo hice siempre. Nunca pensé que me podía tocar y me tocó”, dijo en otra publicación.

Que conste que antes de llamar a la policia y hacer todo esto, yo le pedi ayuda a la familia de el y me dijeron que no podian hacer nada, era el o yo. Lo siento mucho, me toco elegirme — Sofi (@szepietowskiso) February 25, 2025

Abusos en el fútbol

Días atrás, la Justicia española condenó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a pagarle una multa de unos 10.800 euros a la futbolista Jennifer Hermoso por el beso no consentido que le dio durante la entrega de medallas tras la victoria en el Mundial femenino de fútbol de Sídney en 2023.

El juicio oral por agresión sexual contra el exdirigente español comenzó el pasado 3 de febrero y se prolongó durante nueve sesiones. En el transcurso de ese tiempo declararon, entre otros, el propio Rubiales y Hermoso, que centraron sus alegatos en si hubo o no consentimiento en el beso durante la entrega de medallas tras la victoria en el Mundial femenino de fútbol de Sídney en 2023. El hecho provocó una ola de repudios contra el entonces titular de la RFEF.

