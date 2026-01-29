Discutió con su padre, lo golpeó y después volvió en auto para atropellarlo

El hombre sale del local con la remera oscura empapada en tensión. Grita, señala, discute con quienes estaban en la vereda y se dirige hacia un auto estacionado a unos metros. Vuelve sobre sus pasos, intercambia nuevas palabras con los testigos, regresa al vehículo y otra vez baja. Desde la vereda, alguien le reprocha lo que acaba de hacerle a su padre. Por tercera vez sube al Citroën C4, pone reversa y se va. Segundos después, ese mismo auto regresará por la vereda para embestir a varias personas frente al taller, entre ellos al padre.

El violento episodio ocurrió ayer al mediodía en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, entre Madariaga y Bermejo, frente a un taller de electricidad automotor situado a la altura del 5100. La secuencia completa, tanto la agresión previa como el posterior atropello, quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en un comercio lindante al taller.

La previa a que el hombre choque a su padre

Según los datos incorporados a la investigación y las reconstrucciones publicadas por distintos medios, todo comenzó cuando Esteban Javier Ninni llegó al taller donde trabaja su padre, Domingo Antonio Ninni. Allí mantuvieron una discusión que fue subiendo de tono ante la mirada de otras personas que se encontraban en el lugar. En las imágenes previas al atropello se observa cómo el hijo agrede físicamente al hombre mayor y luego protagoniza varios cruces verbales con testigos antes de dirigirse reiteradas veces hacia su vehículo.

Hematomas en uno de los brazos del padre del agresor, producto de la golpiza previa al atropello Policía

Las fotografías incorporadas a la causa muestran las consecuencias de esa primera agresión. En uno de los registros se aprecia una lesión visible en una de las orejas del padre, con signos compatibles con un golpe reciente. En otra imagen se observan hematomas extensos en uno de sus brazos, en una zona que sugiere un intento de cobertura o resistencia durante el ataque. Estas lesiones fueron tenidas en cuenta en el examen inicial realizado tras la intervención policial.

Luego de abandonar el lugar, el conductor regresó a bordo del Citroën C4 gris. El video muestra cómo el auto frena mientras gira en la esquina, realiza una maniobra de marcha atrás y se acomoda para subir al cordón. A continuación, se introduce por un estrecho espacio entre otros vehículos estacionados y la fachada de los locales, acelera y se dirige directamente hacia un grupo de personas que conversaban sobre la vereda.

Una de las heridas que sufrió el padre tras ser agredido dentro del taller de San Justo Policía

Tres lograron correrse a tiempo. Otros tres no. El padre recibió un impacto en una pierna y cayó al suelo; otra persona fue embestida de frente por el vehículo y terminó sobre el capó; la tercera también fue alcanzada mientras intentaba esquivar el auto y, ya desde el piso, lanzó un golpe hacia el conductor.

El momento del hombre choca a su padre y otras dos personas en San Justo

Tras los llamados de auxilio al 911, llegaron al lugar móviles de la comisaría de San Justo y ambulancias del sistema de emergencias. Los heridos recibieron asistencia en la vía pública. De acuerdo con la información consignada en el expediente, presentaron lesiones que no requirieron traslado hospitalario, aunque el estado de salud de las víctimas quedó sujeto a seguimiento médico.

El hombre señalado como autor del ataque quedó imputado en la causa que investiga la Justicia Policía

El procedimiento policial permitió identificar al conductor y secuestrar el vehículo, que presentaba daños visibles, entre ellos el parabrisas afectado por el impacto. Además, el conductor fue detenido.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de los fiscales Juan Macerlo Diomede y María Catalina Baños, quienes analizan la responsabilidad penal del acusado y la calificación legal del hecho a partir del material fílmico, los testimonios y los informes médicos.