Disparos a quemarropa y pedradas cómo fue el brutal homicidio del policía de la Ciudad en José C. Paz

Alexis Maximiliano Leguizamón caminaba con dos amigos cuando al llegar a la esquina de Andrés Blanqui y Carmen Puch, en José C Paz fue sorprendido por tres delincuentes que lo interceptaron para robarle.

Los tres asaltantes no sabían que una de sus circunstanciales víctimas era policía. En ese momento, uno de los delincuentes, que iba en bicicleta, apuntó con un arma a Leguizamón, que no vestía el uniforme de oficial de la Policía de la Ciudad porque estaba franco de servicio y había ido a visitar unos familiares a José C. Paz, de donde era oriundo.

El ataque fue grabado por una cámara de seguridad. La escena no dura más de 39 segundos, en los que se puede observar que uno de los asaltantes descendió de la bicicleta y, acompañado de un cómplice, apoyó un arma en el cuerpo de la víctima. Acto seguido, Leguizamón se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y sacó su arma reglamentaria, una Beretta PX4 Storm.

Así fue el asesinato del policía Alexis Leguizamón en José C. Paz

Sin embargo, el asaltante que estaba armado no le dio tiempo a disparar. Abrió fuego primero. Leguizamón cayó malherido. Pero con sus últimas fuerzas alcanzó a efectuar un disparo. El balazo hirió al agresor en la arteria femoral.

La reacción de los cómplices del agresor no se hizo esperar. Dispararon contra el policía y golpearon a Leguizamón, que ya estaba indefenso y herido de muerte. No les bastó con los balazos: uno de los asaltantes arrojó una piedra contra la cabeza del policía.

Los delincuentes huyeron y abandonaron al cómplice herido, que murió cuando lo trasladaban al hospital Mercante, de José C.Paz. El asaltante fallecido fue identificado por fuentes policiales como Josías Gabriel Suárez, de 30 años.

Al revisar los antecedentes del ladrón fallecido, los investigadores establecieron que, a pesar de que tenía un pedido de captura, nadie lo buscaba. La orden de detención contra Suárez había sido dictada el 27 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial San Martín.

Suárez estaba acusado en el expediente 15-01-733-16 por “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por la participación de un menor de 18 años”.

Suárez vivía a pocas cuadras de la esquina de Blanqui y Carmen Puch. Aunque tenía pedido de captura salía a robar y nadie lo detenía.Lo encontraron cuando fue baleado por un policía, en un robo.

Con el homicidio de Leguizamón, suman cinco los efectivos policiales asesinados en lo que va de 2025 en el conurbano. Además, fue el segundo policía de la Ciudad en ser asesinado en el año en territorio bonaerense. Igual que Brian Coria, el efectivo de la fuerza de seguridad porteña que mataron el 14 de enero pasado, en Castelar, a Leguizamón lo mataron en un asalto.

Leguizamón es el 14° efectivo porteño abatido en un hecho de inseguridad; excepto uno, todos se produjeron en el conurbano. Era egresado de la camada 2024 de la Policía de la Ciudad e integraba la División Unidad Táctica de Pacificación (UTP) III de la fuerza de seguridad porteña, abocada a tareas especiales en villas y zonas conflictivas. Vivía en José C. Paz, era el mayor de cuatro hermanos y estaba de novio.