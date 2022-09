Doble crimen en Vicente López. Sin visitas y enfrascado en la lectura de un libro de una tragedia: los días en prisión del sospechoso

Martín Del Rio está detenido desde la noche del miércoles pasado. Lo acusan de haber matado a balazos a sus padres, José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso. La escena del doble crimen fue la casona de las víctimas, situada en Vicente López. Alojado en un calabozo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, el sospechoso, de 47 años, todavía no recibió visitas y apenas recibió una muda de ropa. Pasa las horas con la lectura del libro La Sociedad de la Nieve, escrito por el periodista uruguayo Pablo Vierci, una crónica sobre la tragedia de los Andes, ocurrida hace casi 50 años.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación. “Está como en el living de su casa. Sentado y con las piernas estiradas, leyendo el libro”, contó una persona que lo vio durante las últimas horas en la DDI de San Isidro, dependencia situada en Juan Segundo Fernández y Tomkinson.

Las cámaras que registraron la salida del sospechoso

El libro, estiman los investigadores, llegó a la dependencia policial con una muda de ropa que le habría hecho llegar a Del Rio su familia por medio de su nueva abogada, Mónica Chirivín.

“Se lo ve tranquilo. Dijo que explicó todo en su declaración indagatoria y que habló para que pudieran escribir como 40 páginas. Está en un calabozo, aislado de otros detenidos”, dijo una fuente que se lo cruzó en la DDI de San Isidro.

En las últimas horas tomó estado público una carta escrita a mano atribuida al sospechoso, en la que afirma ser inocente. “Hola, soy Martín Santiago Del Rio. Lo primero que quiero decir es que soy inocente. Me mataron a mis padres. Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres, Quique y Mecha. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas”, se sostuvo en parte del texto.

José Enrique Del Rio, de 74 años, y Alonso, de 72, fueron asesinados a balazos el 24 de agosto pasado entre las 17.32 y 18.37. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en su Mercedes Benz estacionado en el garaje de la casona situada en Melo 1101.

La defensa del sospechoso fue asumida por la abogada Chirivín. “Voy a gritar su inocencia a los cuatro vientos. Podrá tener negocios turbios o una ambición desmedida, pero eso no lo convierten en un asesino. Hay muchas cosas que evaluar. Él tenía un poder general para hacer lo que quisiera con los bienes, ¿para qué los mataría?”, sostuvo la letrada en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

Chirivín –que también revistó en la policía bonaerense– fue, durante la instrucción del caso, la abogada de Leandro Yamil Acosta, quien junto a su hermanastra y también por entonces pareja, Karen Klein, terminaron condenados a prisión perpetua por el doble parricidio de sus padres, Ricardo Klein y Miryam Kowalczuck, en un juicio realizado en 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.

Tras un fallo de 2021 del Tribunal de Casación que revisó esa sentencia, Acosta continúa con perpetua como autor del hecho en la Unidad 34 neuropsiquiátrica de Melchor Romero, mientras que para Klein ordenó reducir la pena al considerarla partícipe secundaria y no coautora.

Martín Del Rio: acusado del doble crimen de Vicente López

La investigación del doble crimen de Vicente López está a cargo de los fiscales Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería, equipo de trabajo diagramado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad.

El viernes pasado, según pudo saber LA NACION, volvió a declarar como testigo Diego Del Rio, hijo mayor de las víctimas y hermano del sospechoso.

“Creo reconocer la forma de caminar de mi hermano, con la cabeza hacia adelante como encorvado, con pasitos cortos y un tanto zigzagueante. Físicamente también es parecido, sobre todo el andar”, sostuvo el testigo después de que los investigadores le mostraran un video donde quedó registrado el presunto homicida caminar por la calle Gaspar Campos, el día del doble crimen a las 18.37.

Diego Del Rio, en medio de su relato, se quebró y lloró. Al hermano del acusado “se lo vio frágil, sincero y muy dolido”, dijo una fuente que presenció la declaración testimonial.

Cuando los funcionarios judiciales le preguntaron qué grado de certeza tiene respecto al parecido con su hermano respecto de las imágenes exhibidas, sostuvo: “Un 90 por ciento que es mi hermano. Si se viese bien la cara, sería un 100%. Más allá de la mezcla de sentimientos que pueda tener por tratarse de mi hermano, Pato [como lo llaman al sospechoso] es un gran caminador. Es la forma de Pato de caminar, llama la atención que haya elegido eso, que era una de sus aficiones. Los fines de semana solía caminar mucho. Me pregunto cuánto tiempo venía planificándolo. No sé qué más decir. No tengo dudas de que esto haya sucedido tal cual como tomo conocimiento del material probatorio existente en la investigación”.