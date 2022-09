Doble crimen de Vicente López: difunden una carta en la que Martín Del Rio, hijo del matrimonio asesinado, asegura ser inocente

En las últimas horas, se difundió una carta que supuestamente habría escrito de puño y letra Martín del Rio, el hombre imputado por el doble crimen de Vicente López e hijo menor de las víctimas. En la misiva asegura ser inocente y da detalles de la relación con sus padres: “Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres. Me los mataron”.

“Hola, soy Martín Santiago Del Rio. Lo primero que quiero decir es que soy inocente. Me mataron a mis padres. Amé, amo y amaré toda mi vida a mis padres, Quique y Mecha. Fueron las personas que me criaron, me cuidaron siempre en las buenas y en las malas”, comienza la misiva en referencia a los crímenes de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso ocurridos el 24 de agosto.

Doble crimen de Vicente López: La imagen de una cámara de seguridad cuando salía de la escena del crimen

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, esta carta aún no fue añadida al expediente que investiga el doble crimen. Hasta ayer, Martín Del Rio era defendido por una abogada oficial, pero la familia puso a su disposición una profesional privada.

“Mi padre me enseñó lo mucho o lo poco que soy. Quique fue mi padre, mi amigo, mi maestro, y siempre tenía la palabra justa en el momento preciso. Ya sabíamos, por el tono de su voz, si algo pasaba”, dice el acusado en el relato y prosigue: “Mecha, mi madre, era su coequiper. Ella siempre atenta a todo. La familia siempre. Preocupada y atenta por si alguien necesitaba algo, súper amiga de sus amigas. Ella era mi mamá. Terminé el colegio y a los 17 años arranqué a trabajar con mis padres”.

“Mi padre tenía varias empresas de seguridad y limpieza y algunos garajes en Capital. Yo arranco en el negocio de los garajes aprendiendo de él todo el tiempo. Trabajando con ellos nuestra relación creció a niveles únicos. Éramos súper compinches en todo. Sumé mucha experiencia de él y de mi madre. Siempre súper trabajadores. Únicos. La familia y el negocio eran lo más importante”, cuenta el hasta ahora único imputado por doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa y por el uso de arma de fuego, delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Doble crimen de Vicente López: Ttraslado de Martín Del Río desde la DDI de San Isidro Rodrigo Néspolo

Tras ello Del Rio agrega en su mensaje: “Toda la vida lo único que hice fue hacerlos felices. Todo lo que pude hacer lo hice. Desde el cariño, el afecto, el disfrute, estar presente siempre. Dos momentos fueron cruciales para nuestras vidas: la enfermedad de mi madre y la de mi padre. Dos enfermedades neurológicas graves. En ambas con mi hermano peleamos y luchamos para poder superarlas y le ganamos a las dos. Fueron momentos duros de angustia y dolor”.

“Desde los 19 años estoy de novio y casado con la persona más maravillosa del mundo, Cecilia, la madre de mis hijos, mi gran amor. Con ella crecimos, luchamos y peleamos para que nuestra familia sea feliz y llena de amor. Los que nos vieron crecer saben quiénes somos y cuánto nos amamos siempre. Hasta ser viejitos como nuestros abuelos. Dos hijos únicos e increíbles. Hijos, los amo y ustedes saben quién es su padre y cuánto amaba a sus abuelos”, continúa en la carta, manuscrita y de una extensión de una carilla y media.

Ejecución en Vicente Lopez.

Allí también el hombre niega la acusación: “Diego, hermano querido, solo decirte que te amo. En mi vida hubiese hecho una cosa así. Nunca. Viejos los amo y los voy a amar toda la vida. Gracias viejitos amados. Voy a luchar para saber qué les pasó”. La misiva cierra con la supuesta firma de él y con palabras subrayadas en las que se lee: “Soy inocente. Me mataron a mis padres”.

En las últimas horas, se supo que el hermano mayor de Martín, Diego Enrique Del Río de 48 años, reconoció en las cámaras “en un 90%” a su allegado. La forma de caminar del hombre encapuchado y la contextura física le dieron la pauta al hombre de que era su hermano el que se ve caminando ida y vuelta de Núñez hasta Vicente López el día del múltiple homicidio.

Por qué Martín Del Rio quedó detenido

Los investigadores del doble homicidio de Vicente López sospechan que Martín Del Rio, hijo mejor de la pareja, planificó los crímenes con detalle. Habría calculado el tiempo que le tomaría hacer el trayecto a pie desde Núñez, a la altura donde estaba el predio del Tiro Federal, y observó las ubicaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona para poder desarrollar su plan con tranquilidad.

Estos últimos datos fueron aportados por la mujer con la que el imputado mantenía una relación extramatrimonial. Seis días antes del crimen, Del Rio “practicó el camino” que repetiría el día del doble homicidio.

José Enrique Del Rio y su esposa fueron asesinados a balazos dentro de su auto Mercedes Benz E350, en la cochera de la casona de Melo y Gaspar Campos, Vicente López. El doble crimen fue ejecutado con una pistola calibre nueve milímetros.

Doble crimen de Vicente López: María Ninfa Aquino, empleada doméstica del matrimonio asesinado Captura LN+

Al comienzo de la investigación, la primera detenida sospechada fue María Ninfa Aquino, la empleada doméstica de 64 años que fue quien encontró a las víctimas asesinadas. Pero la aprehensión de Martín del Río cambió radicalmente la pesquisa y la mujer fue liberada el jueves pasado. “Es muy doloroso lo que hizo Martín; si la madre lo está viendo, está muy enojada”, dijo la mujer tras enfatizar su inocencia.