Doble crimen en Villa Luro: un robo, el móvil detrás de los asesinatos de una mujer y su hija

Las dos víctimas, una mujer de 76 años y su hija de 40, habrían sido asesinadas entre la noche del sábado pasado y la mañana del lunes último. El móvil del doble crimen habría sido un robo que terminó con los asesinatos.

Se trata de las primeras conclusiones a las que arribaron los investigadores después del hallazgo de los cuerpos de las víctimas, encontrados en una habitación de una casa situada en Morón al 4900, en el barrio porteño de Villa Luro.

Villa Luro: encontraron a una mujer y a su hija muertas en su casa y sospechan que las mataron

“Se investiga como hipótesis principal un doble homicidio en aparente ocasión de robo. Las víctimas, una costuera de 76 años, y su hija, que tenía 40 y trabajaba como cocinera, presentaban signos de golpes y heridas de un arma blanca”, dijeron a LA NACION fuentes con acceso a la investigación.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, subrogada hasta el lunes próximo por el fiscal Andrés Madrea.

Los cuerpos fueron hallados en una habitación, sin ataduras. “Si bien todavía falta el resultado de las autopsias, la data de muerte se estimó entre la noche del sábado pasado y la mañana del lunes último”, dijeron fuentes del caso.

Con el fiscal Madrea colaboran detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. En la escena del doble crimen trabajaron peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la fuerza de seguridad porteña.

“Si bien todos los ambientes de la casa estaban revueltan, no habían sido violentadas ni las puertas ni las ventanas. En las últimas horas se tomaron declaraciones testimoniales a los vecinos de las víctimas”, agregaron los voceros consultados.