Doble femicidio de Córdoba: un perito forense afirmó que Pablo Laurta “es un psicópata totalmente imputable”

El perito forense y psicólogo Alejandro Farji analizó el perfil criminal de Pablo Rodríguez Laurta, el hombre que fue acusado de homicidio criminis causa por asesinar a su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba. “No es un neurótico, es un psicópata totalmente imputable”, dijo durante una entrevista con LN+.

“La característica de la psicopatía es que no hay conciencia a enfermedad. Si no hay conciencia a enfermedad, no hay sentimiento de culpa, y si no hay sentimiento de culpa, no hay necesidad de castigo”, precisó Farji.

Sobre este punto, contrastó las actitudes del asesino y afirmó que también tiene conductas propias de los psicóticos: “Por ejemplo, estar arriba de un tanque, quedarse viviendo ahí, hacer sus necesidades -ilustró-”.

Alejandro Farji, perito forense y psicologo

La infancia del doble femicida de Córdoba

El especialista remarcó que la infancia es un factor clave en la creación de las estructuras cerebrales que forman el comportamiento para la adultez. “Esta estructura se consolida hasta los 5 años de edad. Después de los 5 años es muy difícil que la estructura cambie, porque ya está consolidada”.

En ese marco, se refirió a la relevancia que cobra tener la figura paterna durante los primeros años de vida: “Lo importante es si este sujeto tuvo padre o no, para mi es una pieza fundamental. Si tuvo padre y cumplió la función de un padre, de introducir la ley, diferenciar lo permitido de lo prohibido”.

Pablo Rodríguez Laurta secuestró a su hijo de 6 años tras cometer el doble femicidio en Córdoba

Aclaró: “No hablo de la figura biológica de padre, sino de la función. Es importante porque, ¿cuál es el objetivo, al menos a nivel inconsciente, de este sujeto? Apropiarse del hijo. El objetivo final es ser padre. Él está recreando algo que él no tuvo. El chico es el representante de él y él es lo que le faltó”.

“Fijense que él va caminando contento después de haber cometido tres crímenes. Y juega con el nene en la puerta, como que el resto no le importa. No tiene remordimiento, es un psicópata y los psicópatas no tienen culpa”, continuó el experto.

“A lo mejor, el abogado penalista le dice ‘hacete el loco’”

En otro tramo de la nota, Farji insistió en que Rodríguez Laurta quiere recrear una situación filial de padre e hijo. “Sería importantísimo ver e indagar su historia vital, si tuvo o no padres porque eso no se sabe”, subrayó.

Asimismo, consideró la posibilidad de que se haya criado sin la figura del padre: “Fíjense cómo la función del padre está exagerada por omisión porque le faltó totalmente. Sino, la estructura psicopática con rasgos canibalísticos no se aplica”.

Pablo Rodríguez Laurta jugó con su hijo en la puerta de la casa de su expareja y exsuegra tras cometer los crímenes

“A lo mejor, el abogado penalista le dice “hacete el loco para ser inimputable”, deslizó el perito forense, al tiempo que añadió: “Se llama de un delirio sistematizado, el objetivo era tener a su hijo y quedarse ellos dos solos. Algo ha pasado con el padre porque él no tiene internalizada la ley. El psicópata tiene su propia ley, su propia justicia”.

Y concluyó: “No hay remordimiento porque no hay culpa. Nunca va a sentir culpa. Porque la estructura está consolidada, cristalizada como una reacción química”.