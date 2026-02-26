Doce heridos tras un choque y la frenada brusca de un colectivo de la línea 31
El hecho ocurrió en Carlos Calvo, entre 24 de Noviembre y General Urquiza
- 1 minuto de lectura'
Doce pasajeros resultaron heridos este jueves por la tarde tras un siniestro vial protagonizado por un colectivo de la línea 31 en el barrio porteño de San Cristóbal.
El incidente ocurrió cuando la unidad, que circulaba por la calle General Urquiza, colisionó levemente contra un auto que avanzaba en el mismo sentido al llegar a la intersección con Carlos Calvo.
Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el impacto provocó una frenada brusca que hizo que varios pasajeros cayeran dentro del vehículo.
Desde el SAME precisaron a este diario que siete de los afectados por el accidente fueron asistidos en el lugar, mientras que cinco fueron trasladados a distintos hospitales.
Entre estos últimos se encontraba una menor, que viajaba junto a sus padres, y que al igual que el resto de los heridos, no presenta lesiones de gravedad.
