La Policía de la Ciudad recuperó este miércoles por la noche el histórico violín robado en San Telmo y detuvo a un sospechoso. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio de Abasto, poco más de tres días después de la sustracción del instrumento que pertenece al músico Guillermo Olguín.

Dónde recuperaron el violín robado en San Telmo

El violín Militelo de 1916 fue recuperado este miércoles por la noche en un domicilio de la calle Anchorena al 500, en el barrio de Abasto. La intervención estuvo a cargo de la División Investigación Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad. Los efectivos montaron una vigilancia discreta sobre el inmueble a partir de información precisa obtenida por la Policía Científica.

Recuperaron el violín robado en San Telmo

El análisis de las imágenes de la cafetería donde ocurrió el hurto permitió identificar a uno de los presuntos autores. Mediante la consulta de registros de antecedentes, los investigadores vincularon al sospechoso con esa dirección. Con una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, se dispuso la vigilancia del lugar.

Los oficiales observaron al imputado cuando intentaba ingresar al domicilio y lo interceptaron en la vía pública para su identificación. Se trata de Carlos Reyes, de 33 años y nacionalidad peruana, quien posee antecedentes por hurto impropio y robo. Tras la comunicación con el juzgado, se ordenó su detención inmediata.

El procedimiento continuó dentro del inmueble, donde un compañero de cuarto del detenido hizo entrega voluntaria del instrumento musical. Los efectivos secuestraron el violín en presencia de testigos para su resguardo y posterior restitución a su dueño.

El violín, de más de 100 años, fue recuperado en buen estado Policía de la Ciudad

La reconstrucción del robo en Plaza Dorrego

El robo del instrumento ocurrió el domingo, minutos después de las 16, en una cafetería ubicada frente a Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo. El músico Guillermo Olguín se encontraba en el local junto al hijo de su pareja. Debajo de su asiento permanecía el estuche rígido y rectangular de color negro que contenía el violín Militelo 1916 y tres arcos.

La secuencia completa quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. En el video se observa a una mujer y dos hombres que se mueven cerca de la mesa del músico. Uno de los hombres, que carga una mochila negra, toma el estuche del suelo y se retira del lugar junto a sus cómplices.

El propio Olguín difundió el caso a través de sus redes sociales, lo que generó una amplia repercusión en la comunidad musical y el público en general. Las imágenes se viralizaron con rapidez y fueron un elemento fundamental para el avance de la pesquisa policial.

Así fue el robo de un histórico violín en San Telmo

Quién es Guillermo Olguín, el músico afectado

Guillermo Olguín es un reconocido violinista con más de tres décadas de trayectoria profesional. Su carrera incluye participaciones en algunas de las orquestas más importantes del país. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, la Orquesta Sinfónica de Salta y la Sinfónica Nacional.

También integró la Orquesta Juan de Dios Filiberto y la Filarmónica del Teatro Colón. En la actualidad, Olguín forma parte del Teatro Argentino de la provincia de Buenos Aires y se desempeña como ayudante en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde comparte su experiencia con nuevas generaciones de músicos.

El músico Guillermo Olguín denunció que le robaron su violín y pide ayuda

La investigación continúa: buscan a los cómplices

Aunque se logró la recuperación del valioso instrumento y la detención de uno de los sospechosos, la investigación judicial sigue abierta. El objetivo principal de las autoridades es identificar y localizar a las otras dos personas que participaron en el hurto.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran con claridad a una mujer y a un segundo hombre que actuaron junto a Carlos Reyes. Los investigadores trabajan ahora para determinar la identidad de ambos y establecer el grado de participación que tuvieron en el hecho ocurrido en San Telmo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.