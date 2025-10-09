La Plata: iba en moto y murió tras chocar contra un camión cisterna

Una mujer de 34 años perdió la vida este miércoles en un violento accidente de tránsito ocurrido en la zona oeste de La Plata. El siniestro tuvo lugar sobre la avenida 44, a la altura de las calles 203 y 204, en la localidad de Lisandro Olmos, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra la parte trasera de un camión cisterna.

Según informó el diario O221, la víctima —identificada como Estefanía Núñez— iba como acompañante en una moto Zanella ZR 150 azul, conducida por un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de 35 años. El hombre sufrió heridas leves y logró sobrevivir, mientras que Núñez falleció en el lugar a raíz del impacto.

La causa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10, fue caratulada bajo la figura de "homicidio culposo"

El otro vehículo implicado fue un camión cisterna Mercedes Benz 1726 blanco, al mando de un transportista oriundo del partido de Carlos Casares, quien resultó ileso, aunque quedó imputado en la causa judicial que busca esclarecer lo sucedido.

Efectivos del Subcomando Oeste arribaron a la zona pocos minutos después de recibir el llamado de emergencia que alertaba sobre el hecho. Al llegar, se encontraron con una escena trágica: Estefanía Núñez yacía sobre el asfalto, sin signos vitales. Minutos más tarde, personal médico de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos constató su fallecimiento.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº10 caratuló el expediente bajo la figura de homicidio culposo, e inició una investigación para establecer las circunstancias que provocaron el choque. En el sitio trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron relevamientos planimétricos y tomaron muestras del área del impacto. Según los primeros informes técnicos, la moto colisionó con la parte trasera del camión por razones que aún se encuentran bajo análisis.

Fuentes de la Policía Bonaerense informaron al diario O221 que, con este nuevo siniestro, La Plata acumula 64 víctimas fatales en lo que va del año por accidentes viales, superando la cifra total registrada en 2024. En agosto se contabilizan ocho muertes, en septiembre seis, y en octubre cuatro.