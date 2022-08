Dos estudiantes secundarios fueron heridos por ladrones que se llevaron sus celulares

Dos adolescentes, de 15 y 17 años, fueron baleados y apuñalados con diferencia de media hora, en Ingeniero Budge y en Merlo, respectivamente, cuando salían de los colegios.

El alumno de 15 años de la escuela secundaria N° 30, de Lomas de Zamora, fue sometido a una operación en la rodilla derecha y los médicos evaluaban la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente nuevamente, en las próximas horas, debido a la grave herida que le provocó el balazo que dos delincuentes, en moto, le dispararon para robarle el celular.

En tanto que Alexis, de 17 años, seguía internado en la sala de terapia intensiva del hospital Eva Perón, de Merlo, donde los médicos tuvieron que extirparle un riñón que resultó afectado por una de las dos puñaladas que le asestaron los asaltantes que intentaron robarle el celular cuando se dirigía al colegio a entregar una fotocopia de su DNI, con el objetivo de participar en los Juegos Deportivos Bonaerenses.

Según fuentes policiales, hasta el momento no hay sospechosos detenidos por los ataques.

Balean a un chico de 15 años que volvía de la escuela para robarle el celular

Ambos asaltos ocurrieron dos semanas después de que Joaquín, un alumno de doce años, fuese baleado en la cara por una banda de menores asaltantes que le robó el celular cuando regresaba de la escuela, en Ciudad Evita.

Además de la violencia extrema aplicada por los asaltantes y de que las víctimas eran adolescentes que fueron agredidos cuando se dirigían o regresaban del colegio, los tres ataques tienen otro elemento en común: los robos de celulares. Esos dispositivos se convirtieron en uno de los elementos más buscados por delincuentes en los últimos cuatro años, debido a la facilidad para cambiarlos por efectivo.

Por cada celular que roban los asaltantes cobran un promedio de $10.000. Cualquier pareja de ladrones en moto roba no menos de diez teléfonos en un día.

Y los vecinos, a través de las redes sociales alertan sobre los asaltantes en moto que atacan a los habitantes de los diversos barrios del conurbano.

“Hola, vecinos, me ayudan a compartir esto pasó entre 17 y 18. Le metieron un tiro en la pierna y le robaron el celular a un chico que volvía del colegio. Me ayudan a difundir esto, por favor. Ocurrió a tres cuadras de la escuela N° 30, que está cerca de Itatí. Estos delincuentes no tienen piedad. Compartan para poder encontrar a estos asaltantes que, por un celular, te lastiman. Compartan, por favor, el joven ya fue operado. Tengan cuidado, gente”, alertaba el usuario identificado como Brian, de Budge, a través de la red social Facebook, en la cuenta de Vecinos en Alerta de Lomas de Zamora, Provincia Insegura.

Motochorros, al acecho

El ataque contra el menor de 15 años ocurrió a las 17.52 en la esquina de Saladillo y Ginebra. Según quedó registrado por dos cámaras de seguridad, el adolescente regresaba a su casa cuando fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en una moto y, a punta de pistola, le exigieron la entrega del celular.

El ladrón que viajaba como acompañante descendió armado, amenazó e increpó al joven estudiante, que intentó escapar. Entonces, mientras corría, el asaltante apuntó contra el menor y le disparó dos balazos.

Uno de los proyectiles pegó en el piso y el segundo hirió en la rodilla derecha al menor, que cayó unos metros más adelante. A raíz de la caída, el chico soltó el celular que, casi al mismo tiempo, fue tomado por el asaltante. En ese momento, el ladrón abordó la moto y huyó con su cómplice.

La escuela de educación media 22 de Merlo Google Maps

“Fue un milagro. Mi hijo salvó su vida porque corrió agachado, lo que le permitió eludir el primero de los balazos que le dispararon. Hubo dos tiros y en el primero, si el nene no corría agachado, estaríamos hablando de otra historia”, dijo Carolina, la madre del estudiante baleado al canal LN+.

Según Carolina, su hijo le relató que “los delincuentes estaban muy sacados y que creía que por más que les hubiera entregado todo, quizás también le disparaban. Tengo que agradecer a un compañero del colegio y al padre que justo pasaban por esa esquina. Lo levantaron y lo llevaron al hospital Alende, donde le hicieron las primeras curaciones. Después lo trasladaron al hospital del Bicentenario, de Esteban Echeverría, donde lo operaron”.

Ayer por la tarde, vecinos y padres de la escuela a la que concurre el menor baleado realizaron una protesta en la puerta del colegio, situado en Bucarest al 1700 de Ingeniero Budge, en reclamo de mayor seguridad.

Media hora antes, pero en Merlo, un adolescente de 17 años había sido atacado a puñaladas a cinco cuadras de la Escuela Media N° 22, a la que se dirigía para entregar la copia del DNI que le faltaba para poder inscribirse en los Juego Deportivos Bonaerenses.

Según consta en la denuncia policial, cuando el menor, identificado como Alexis, caminaba cerca de las esquina de Constitución y Maipú, a la altura del Parque Tejadito, rebautizado hace cinco años como Parque Néstor Kirchner, fue atacado por un asaltante que intentó robarle el celular.

En su relato, el menor detalló que un delincuente descendió del asiento del acompañante de una camioneta Peugeot Partner. En ese momento, el adolescente forcejeó con el ladrón. Cuando arrojó el celular para evitar que lo robaran, el asaltante lo apuñaló.

Luego del ataque, el delincuente huyó con sus cómplices, mientras que el herido fue ayudado por un compañero del colegio que pasaba por el lugar. Al advertir cómo sangraba Alexis, el joven estudiante le realizó un torniquete con un buzo y pidió auxilio a un policía de tránsito que recorría la zona, pero que no hizo nada para evitar el robo.

Según el informe médico de los responsables del Hospital Eva Perón, al adolescente apuñalado debieron extirparle su riñón izquierdo y permanecía internado en terapia intensiva.

Adelina, la madre del chico herido, indicó que Alexis “estaba estable y pasó bien la noche. Mi hijo me llamó para contarme que lo apuñalaron para robarle”.