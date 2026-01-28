Dos hermanos y un motociclista, víctimas de mortales venganzas en territorio bonaerense

El territorio bonaerense fue escenario en doce horas de tres homicidios que tuvieron como móviles la codicia y la venganza.

El primero de los hechos de sangre ocurrió el sábado por la noche, en el barrio Agustoni, en el partido de Pilar, donde dos hermanos, de 34 y 22 años, fueron asesinados de cinco balazos en su casa. Según fuentes policiales, el doble homicidio habría estado motivado por una deuda impaga de las víctimas.

El hombre, de 34 años, que habría sido identificado por fuentes policiales como Johnatan Posdeley, fue asesinado de dos balazos, mientras que a su hermana, de 22, la mataron de tres disparos.

A partir del llamado realizado por un vecino a la línea de emergencias 911, los policías y los paramédicos llegaron a la escena del ataque, en Pedro Agustoni al 600, y hallaron a las víctimas en estado de agonía.

Ambos hermanos fueron llevados al Hospital Central de Pilar. El hombre falleció en el trayecto, mientras que la joven, que habría sido identificada como Priscila Oriana, murió en la guardia del nosocomio en el que trabajaba.

Luego de revisar las cámaras de seguridad de la zona, los policías encontraron la imagen de una camioneta Toyota Hilux con dos hombres que estuvo en la casa de las víctimas a la misma hora en la que los vecinos escucharon las detonaciones de los cinco balazos.

Dicho vehículo fue seguido por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal.

Primero los detectives lograron identificar al titular del rodado y después al acompañante, un sospechoso, de 27 años, que fue detenido. Mientras que el conductor de la camioneta logró huir y la fiscalía dictó una orden de captura de en su contra. Según fuentes de la investigación, ambos acusados serían usureros que les prestaron dinero a las víctimas.

El tercer homicidio registrado el pasado fin de semana en territorio bonaerense ocurrió doce horas después, en la ciudad de San Pedro, donde uno de los dos ocupantes de una moto disparó y mató de un balazo a un hombre, de 26 años, que conducía un rodado de similares características al utilizado en el ataque.

El crimen ocurrió en la esquina de Iglesias y Moreno cuando la víctima, que habría sido identificada por fuentes policiales como Agustín Pereyra, fue agredida por el acompañante de otro vehículo quien le disparó varios balazos.

Al revisar la red de vínculos de la víctima, los responsables de la pesquisa establecieron que habría estado involucrado en el homicidio de un joven, de apellido Carnevale, ocurrido en septiembre pasado.

Con este dato, los investigadores lograron identificar al presunto tirador, de 19 años, hermano de Carnevale. Hasta el momento no fue detenido y está prófugo. No obstante, los policías establecieron la identidad del conductor de la moto, allanaron su vivienda y lo apresaron.

Con respecto al autor del disparo, fuentes de la investigación indicaron que tenía antecedentes como menor por haber cometido una serie de delitos. También poseía antecedentes la víctima, quien estaba armada en el momento del ataque. Según los detectives, se trató de un homicidio por ajustes de cuentas.