Dos menores robaron un auto en La Boca y fueron detenidos tras allanamientos en el sur del conurbano

Eran las primeras horas de la mañana cuando el movimiento habitual en las calles de Gerli, en el sur del conurbano bonaerense, se alteró con la llegada de móviles policiales. Minutos después, una escena similar se repetía en Dock Sud. En ambos puntos, efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de la policía bonaerense, irrumpieron en viviendas señaladas como refugio de dos adolescentes buscados por un violento robo ocurrido semanas atrás en el barrio porteño de La Boca. La operación, que se había planificado durante días, terminó con la detención de los sospechosos y el secuestro de armas y elementos que los vinculan directamente con el hecho.

Uno de los menores detenidos por el robo en La Boca Policía de la Ciudad

Según informaron fuentes oficiales, la investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunal 4 y se inició tras la denuncia de una víctima que, el 23 de agosto, fue sorprendida a mano armada mientras estacionaba su vehículo en el barrio de la zona sur porteña. El auto, un Volkswagen Polo Track gris oscuro , fue sustraído en cuestión de segundos por dos jóvenes que lo amenazaron con armas y escaparon a toda velocidad. Desde entonces, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, testimonios y rastros que permitieron identificar a los autores en menos de una semana.

En los allanamientos encontraron ropa y elementos vinculados a la causa Policía de la Ciudad

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó dos allanamientos simultáneos en domicilios situados en Tres Sargentos al 1600, en Gerli, y en 10 de Diciembre al 1100, en Dock Sud. Durante los procedimientos, los oficiales detuvieron a los dos imputados, ambos de 17 años, y secuestraron un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 milímetros, dos teléfonos celulares, una gorra negra, un par de zapatillas y un lente que la víctima reconoció como propio. Todos estos elementos serán sometidos a peritajes para confirmar su relación con el robo.

Los investigadores encontraron dos armas, celulares y hasta unos lentes que serían de la víctima del robo Policía de la Ciudad

El operativo contó con la participación de personal de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró en la irrupción y aseguramiento de los inmuebles. Las fuentes indicaron que no se registraron incidentes durante los allanamientos y que los adolescentes fueron trasladados sin resistencia.

Tras las detenciones, el Juzgado Nacional de Menores Nº 4, a cargo del juez Cristian Von Leers, y el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Lomas de Zamora dispusieron el traslado de los imputados al Instituto Inchausti, donde permanecerán alojados mientras avanza la causa. La investigación continúa bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma de fuego”, una figura que contempla penas severas, aunque en este caso se aplicará la normativa especial para menores de edad de entre 16 y 17 años.

Los allanamientos fueron en la zona sur del conurbano Policía de la Ciudad

Fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas se tomarán declaraciones testimoniales y se realizarán peritajes sobre los elementos secuestrados. También se analizarán registros fílmicos y otros indicios vinculados al hecho. Todo quedó a disposición de la Justicia.

Los investigadores no descartan que los adolescentes estén vinculados a otros hechos similares ocurridos en la zona sur del conurbano bonaerense. Por ese motivo, se cruzarán datos con otras causas abiertas en las que se utilizaron armas de características similares y se empleó el mismo modus operandi: sorprender a las víctimas cuando estacionan o descienden de sus vehículos.