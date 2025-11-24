Policía suspendida por subir videos con el uniforme: piden investigar una red de explotación sexual y trata de personas

Días atrás, una oficial de la Policía de la Ciudad quedó en el ojo de la tormenta luego de que fuera suspendida por grabar videos eróticos con su uniforme laboral. Tras viralizarse el caso, un abogado presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue si detrás de esta situación anómala existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

En su presentación judicial ante los Tribunales Federales de San Martin a la que accedió LA NACION, el letrado Rodrigo Tripolone indicó que pudo comprobar “la existencia de un conjunto de perfiles activos en redes sociales -particularmente Instagram, TikTok, Telegram, X, etc- que publican y viralizan contenido sexualizado y/o erótico, en algunos casos de carácter comercial y, en otros, producido en conjunto por varias mujeres jóvenes; entre ellas aparece recurrentemente una mujer que se identifica públicamente como ‘Oficial Nicole’”.

De acuerdo al abogado denunciante, en algunos de los videos hallados pudo identificar a al menos un hombre y a cuatro mujeres vestidas de manera sugerente “lo que mostraría un presunto armado previo, con más involucrados”.

Tripolone enumeró ciertos hechos que podrían constituir indicios de explotación sexual sucedidos alrededor de la oficial suspendida, como lo que denominó una “producción organizada” mediante el uso de imágenes y el uso del informe policial “lo cual puede funcionar como herramienta de captación”, entre otros.

En su denuncia presentada este sábado, a la que adjuntó varios perfiles analizados relacionados con la policía sancionada, el letrado solicitó, además de las respectivas medidas para avanzar con las hipótesis planteadas, que intervenga en la investigación la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). “Seguro la empiecen a tratar mañana”, dijo Tripolone en diálogo con LA NACION.

Qué pasó con la oficial suspendida

A fines de este último fin de semana pasada, trascendió que una oficial de la Policía de la Ciudad hacía videos de contenido sexual con el uniforme, lo que derivó en que las autoridades le iniciaran un sumario y fuera suspendida de su cargo.

Policía suspendida por subir videos con el uniforme: ¿Existe una red de explotación sexual y trata de personas?. captura de redes

En varios videos que subía tanto a Tiktok, como a X y a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, a Nicole V. se la podía ver en casi todas las tomas con el uniforme policial puesto y realizando distintas actuaciones con otras personas. Incluso, a pesar de que en Tiktok no se puede subir contenido explícito sexual por las normas de convivencia, en OnlyFans sí lo hacía.

La oficial tenía tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza y fue pasada a situación de disponibilidad tras la detección de ese contenido inapropiado, según pudo saber este diario.

Sus superiores redactaron un informe en el que se indicó que la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Además, se insistió en que el caso está lejos de tratarse de un tema de libertad de expresión debido a que involucra la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5688.