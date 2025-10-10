El abogado de Sotacuro insistió con que el remisero no conocía a Pequeño J ni a las chicas: “Refútenme con una prueba”

Guillermo Endi desestimó las versiones que indican que hay videos que confirman la relación de su defendido con las víctimas; “Solo conocía a David”, sostuvo en diálogo con LN+
- 1 minuto de lectura'
Guillermo Endi, abogado de Víctor Lázaro Sotacuro y de Florencia Ibañez -novia de Alex Roger Ydone Castillo, un hombre de 50 años de nacionalidad peruana-, insistió en la inexistencia del vínculo de su defendido con la banda criminal, acusada del triple crimen en Florencio Varela. En diálogo con LN+, el letrado subrayó: “Refúntenme con una prueba porque no la hay”.
“Sotacuro no conocía a Pequeño J -Tony Janzen Valverde Victoriano-. Refúteme con una prueba de que conocía a Pequeño J o a las chicas, tráiganme una foto -remarcó-. Solo conocía a David y, con el engaño de Alex, lo llevan de remis a esa casa", sumó.
Noticia en desarrollo.
