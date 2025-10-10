Qué se sabe del triple crimen de Florencio Varela, este viernes 10 de octubre

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano alias “Pequeño J” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Con los recientes arrestos del Pequeño J y su ladero, Matías Ozorio, el caso ya registra un saldo de nueve detenidos. La policía busca a tres prófugos.

“Hay que analizar todo con pinzas”

La perfiladora criminal Constanza Lamarque visitó los estudios de LN+ para analizar los puntos débiles en la declaración de Celeste Magalí González Guerrero, una de las personas detenidas por su presunta participación en el triple crimen.

La perfiladora criminal Constanza Lamarque en LN+

“Para mí debemos considerar que ella es una imputada, no dejó de serlo. A partir de allí hay que analizar todo con pinzas: cuando uno lee la declaratoria de ella, se ven elementos de defensa”, agregó Lamarque.

En palabras de la perfiladora criminal, “Guerrero utiliza el rol de ‘yo era dominada por mi novio violento y narco’, pero por lo general, los hombres narco no le cuentan a sus novias toda la trama, les ocultan muchas cosas". “Si ella sostiene que la banda manejaba tanto dinero, ¿por qué no contrataron sicarios profesionales?”, concluyó Lamarque.

Quiénes vieron en vivo la filmación de las torturas

En la ampliación de su declaración indagatoria, Celeste Magalí González Guerrero, no solo afirmó que el móvil del triple crimen fue una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína, sino que contó quiénes fueron los destinatarios de la transmisión de las torturas a las que fueron sometidas las víctimas antes de ser asesinadas.

“Me dijo [Miguel Ángel Villanueva Silva] que estaban haciendo una videollamada con quiénes le dicen Papá y Lima, que estaban en José C. Paz”, dijo la imputada.

Declara Florencia Ibáñez

Florencia Ibáñez, la séptima arrestada por triple crimen y sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, declarará este jueves antes el fiscal Adrián Arribas en San Justo. La detención de la mujer de 30 años ocurrió a la salida de un canal de televisión en Palermo, en el marco de la investigación que expuso una compleja red criminal.

Florencia Ibáñez, detenida por el triple crimen en Florencio Varela X.com

Se cree que la joven ofreció soporte logístico a su tío detenido, Sotacuro (remisero), quién habría participado en el traslado de las víctimas hasta la vivienda en Florencio Varela, donde fueron ejecutadas. Fueron registrados por una cámara de seguridad a bordo de una Volkswagen Fox blanca durante la noche del crimen. La policía busca al tercer ocupante.

Habló Antonio, el abuelo de Brenda y Morena

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, habló este jueves con la prensa: “Me pone mal que acusen a mis nietas. Queremos justicia y verdad, así nos duela. Las tres acá son víctimas. El fiscal fue claro, dijo ‘yo quiero saber quién mató a las chicas’“, sostuvo.

En ese marco, señaló que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue quien otorgó custodia para toda la familia. “Yo te puedo hablar como abuelo. Los padres te pueden decir, pero yo no sé. No estoy al tanto. Los que saben la pura verdad son los padres”, dijo, consultado acerca de si sabe cómo avanza la investigación.

El abogado de Celeste: “Ella no estuvo en la escena de los hechos”

En diálogo con la prensa, el abogado de Celeste Magalí Guerrero, Daniel Giaquinta, indicó que su defendida nunca estuvo en la escena del crimen.

En ese marco, dijo que aportaron todos los elementos al fiscal para poder avanzar en la investigación del hecho. “Ya tienen en claro cómo funcionó todo adentro”, afirmó.

Guerrero rompió el pacto de silencio

Celeste Magalí González Guerrero, una de las personas detenidas por su presunta participación enel triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, rompió el pacto de silencio y relató estremecedores detalles de los asesinatos.

LN+: Celeste rompio el pacto de silencio y brindo una declaracion

Difunden fotos del “loco David”

La Policía de la Provincia de Buenos Aires difundió hoy dos imágenes de David Gustavo Morales Huamaní, alias el loco David o Tartamudo, el hombre mencionado en la investigación como uno de los protagonistas del plan criminal que terminó con los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos aparecieron mutilados y enterrados en una casa de Florencio Varela. Hasta ahora, su rostro era desconocido para la opinión pública.

Una de las imágenes difundidas del "loco David" o "Tartamudo", como es conocido David Manzur Policía boanerense

El pedido de la madre de Lara a las mamás de las otras víctimas

“Estemos unidas, las tres estamos compartiendo el mismo dolor”, imploró Stella Maris Castro, la madre de Lara Gutiérrez -la menor de las víctimas del triple crimen que ocurrió en Florencio Varela- a las mamás de Morena Verdi y Brenda del Castillo. El pedido de la mujer ocurrió durante una entrevista exclusiva con LN+.

En medio de la investigación, llevada adelante por el fiscal Adrián Arribas, Castro pidió unión entre las madres para ir “por la Justicia verdadera y que agarren al verdadero criminal”, señaló.

El pedido de la mama de Lara a las otras madres

“Estamos las tres destrozadas y nos vendría bien unirnos en esto. ¡Chicas, seamos fuertes y unidas para ir por la justicia!“, concluyó.

La mamá de Lara: “No quiero que me saquen otra hija”

En diálogo con LN+, Estella Maris Castro, la madre de Lara, dijo que “cuando llega la noche tiene miedo”, al tiempo que denunció: “Ya me sacaron una hija, no quiero que me saquen otra”.

Mama de Lara en LN+

En la misma línea, la mujer dijo que su hija está enojada por la información que circula: “Está muy enojada -insistió- por todas las barbaridades que dicen de ella”.

Consultada acerca de qué opina al respecto, dijo que todo está en manos de la Justicia. “Tengo que confiar en ellos porque ellos son los que están llevando este caso”, añadió.

Declara la dueña de la casa del triple crimen

Magalí Celeste González Guerrero, una de las primeras detenidas en la causa por el triple crimen, llegó minutos antes de las 10 de la mañana a la Fiscalía de San Justo para declarar.

Declara la duena de la casa del triple crimen

Se trata de la dueña de la casa donde fueron encontrados los cuerpos de las chicas. En las últimas horas se conoció el material de un audio que González Guerrero le habría enviado a su madre para que borrara las conversaciones que tenían juntas.

“Creería que no va a haber más detenidos”, sostuvo Daniel Giaquinta, letrado de González Guerrero, a la salida de la declaración, que duró tres horas. Y añadió: “Celeste no forma parte de la colectividad de la 1-11-14″.

La mujer se había negado a declarar en las primeras instancias del caso. Sin embargo, hoy fue citada nuevamente y decidió aportar información sensible para la causa.

La madre de Morena nombró a “El loco David”

En su declaración, Sabrina también repitió un apodo que ya había sido nombrado en el expediente: “El loco David”. Dijo que se trata de una persona que habría estado en la fiesta donde fueron las tres víctimas la noche en que desaparecieron y que maneja el tráfico de droga en el barrio Las Antenas, en Lomas del Mirador, y en la denominada villa Palito, en San Justo, ambas localidades de La Matanza

El Loco David había sido nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los sospechosos detenidos por su presunta participación en el triple crimen, durante su declaración indagatoria.

La Fiscalía solicitó nuevos allanamientos

En diálogo con LN+, el fiscal Adrián Arribas explicó que la Fiscalía tiene 20 pedidos de allanamientos en curso y, hasta entonces, se realizaron dos en la zona sur del conurbano bonaerense.

“Algunos allanamientos nos quedaron inconclusos porque son en otra jurisdicción y todavía no nos habilitaron”, precisó Arribas, al tiempo que afirmó que fueron positivos en cuanto a documentación.

Nuevos detalles del triple crimen

Custodia policial

Luego de que la madre de Morena denunciara que recibe amenazas desde que fueron hallados los cuerpos de su hija y de las otras dos chicas, el fiscal Adrián Arribas indicó que se le otorgó custodia policial.

Además, la mujer identificó por el apodo de Gordo Dylan a una de las personas que, según una filmación incorporada en el expediente, camina junto a Lara Gutiérrez, otra de las víctimas, y Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto autor intelectual de los homicidios, por la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores,dos semanas antes de los asesinatos.

Declaró la madre de Morena

Sabrina Mara del Castillo, la madre de Morena Verdi, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, declaró ayer como testigo ante el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, a cargo de la investigación del triple crimen.

Después de explicar que decidió pedir la “consigna policial” por las “numerosas amenazas” que recibe, la madre de Morena comenzó su testimonio recordando qué pasó la noche en que desaparecieron su hija y las otras dos víctimas, el 19 de septiembre pasado, y la posterior denuncia en una comisaría de la policía bonaerense, donde no le habrían querido tomar la denuncia en un primer momento, según sus palabras.

La madre de Morena Verdi Gustavo Garello - AP

La mujer hizo referencia a la filmación que se conoció en las últimas horas donde se ve a Lara, que tenía 15 años, cuando caminaba por el barrio de Flores la noche del 6 de septiembre pasado. La adolescente recorría la avenida Rivadavia al 7100, en compañía de otras tres personas.

Ya se sabía que uno de los “caminantes” era Pequeño J. Ahora la madre de Morena dijo que el otro varón que aparece en la grabación era conocido como Gordo Dylan y la otra chica que se ve en las imágenes es una amiga de Lara.

La anterior acusación de la madre de Morena

El 25 de septiembre, la madre de Morena había señalado -en declaraciones realizadas en Telefe-, a Agostina, hermana de Lara, otra de las víctimas (de 15 años), por un robo de droga.

“Se dice que supuestamente la hermana de Lara adormeció al hijo de un narco y le robó kilos de cocaína”, dijo la madre de Morena, quien tenía 20 años y fue asesinada junto a Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez.

Sus declaraciones habían llegado luego de que la casa de Agostina fuera baleada. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió Agostina Gutiérrez en un posteo que ahora es investigado por la Justicia para saber a quién iba dirigido y avanzar en la causa.

El video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos

Lara, la víctima de 15 años del triple crimen, y “Pequeño J”, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, ya se conocían, según una imagen que se viralizó durante las últimas horas.

Se trata de un video que fue captado por una cámara de seguridad cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los brutales asesinatos.

La imagen de la víctima y el, por ahora, coautor del crimen pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado circulaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Lara Peqeuño J

La foto de Lara Gutiérrez con “Pequeño J”

La imagen que demuestra que "Pequeño J" y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se conocían

Así es la zona de Flores donde se encontraron Pequeño J y Lara Gutiérrez

El barrio de Flores se convirtió en los últimos días en un punto clave en torno a la investigación del triple crimen de Morena, Brenda y Lara . Un móvil de LN+ se dirigió hasta el lugar y mostró las calles que frecuentaba mayormente la menor de las víctimas, quien tenía 15 años, donde fue vista con el presunto autor intelectual del hecho, Pequeño J.

Durante el recorrido, los murales que estaban pintados con tinta negra sobre las paredes blancas llamaron la atención: referencias a Perú -país de donde es oriundo y espera su extradición “Pequeño J”, uno de los mayores implicados en el caso- y a la droga.

Según explicó en el móvil la periodista que cubría desde allí, otro dato sorprendente es que los muros con pintadas corresponden a una escuela.

Las calles de Flores que Lara Gutierrez transitaba

Los comentarios de los vecinos de Flores

Al ver las cámaras de LN+, los vecinos se acercaron a comentar que veían a Brenda, Lara y Morena en la zona, “sobre todo en la calle Portela”, afirmó la cronista.

“Nosotros estamos en Pergamino, entre Bonifacio y Alberdi, pero tenemos tan solo a la vuelta, a una cuadra de aquí, la calle Portela, que es donde algunos vecinos nos indican que era lugar de encuentro con algunas personas, donde se las veía a ellas de manera habitual”, sumó.

En ese sentido, añadió: “Estamos en zona y también estamos a seis cuadras del bar que ustedes recién mencionaban -por la casa de comidas rápidas-, que es un dato fundamental en la causa porque certifica de algún modo el vínculo entre Lara y Pequeño J y también la aparición del Gordo Dylan”.

El fiscal del caso brindó nuevos detalles

El fiscal de caso, Adrián Arribas, reveló que la mamá de Lara Gutiérrez se presentó este lunes en la Fiscalía de San Justo a fines de obtener avances sobre la causa.

Adrian Arribas, fiscal del caso

En ese marco, aseguró que no fue citada, sino que se acercó hasta el lugar “como cualquier persona tiene derecho a venir”, dijo. Consultado acerca de la foto de la menor de las víctimas con el presunto autor del hecho, subrayó que figura en el expediente.

Quién es el “Gordo” Dylan

En la foto en donde aparecen “Pequeño J” y Lara Gutiérrez también está la pareja de la menor asesinada. Se trata de el “Gordo” Dylan, quién habría utilizado a Gutiérrez como chivo expiatorio para robarle dinero y droga al líder narco.

Otra de las hipótesis marcan que “Pequeño J” y Gutiérrez tenían un vínculo previo a que la joven se relacionara con Dylan. Este interrogante quedará dilucidado luego de las pericias de los teléfonos celulares.

Según un abogado penalista, hay un pacto de silencio

Luego de conocerse la detención de “Pequeño J”, el principal sospechoso de idear el triple crimen de Florencio Varela donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, el abogado penalista Gastón Francone visitó los estudios de LN+ para analizar el inminente proceso judicial.

“Acá ninguno de los detenidos va a hablar y los defensores solo van a entorpecer y generar dudas”, vaticinó.

Gaston Francone, abogado penalista

“El narcotráfico tiene algo que se llama cortafuegos: en un momento vos cortás el fuego indefectiblemente, te entregás y no hablás“, explicó Francone sobre la complicidad criminal de estas bandas. Respecto a los detenidos por el triple crimen, deslizó: “Ninguno es importante dentro de la figura del narcotráfico. Son eslabones de mitad de cadena”.

Quiénes son los tres prófugos

En un informe de LN+ se dieron a conocer los tres individuos que la justicia considera prófugos por la causa del triple crimen de Florencio Varela. Todos tienen ciudadanía peruana. A esta lista se sumaría un cuarto integrante: el “Gordo” Dylan, pareja de Lara Gutiérrez, una de las víctimas.

Prófugo 1

“El loco David” o “El Tarta”. Tine 45 años y nació en Trujillo, Perú. Primo de “Pequeño J”, potencial autor intelectual del crimen, es uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror. Durante la noche del crimen, Víctor Sotacuro, el conductor de la Volkswagen Fox blanca sindicada como uno de los vehículos de soporte, fue quien lo buscó en la Villa 1-11-14.

En su declaración indagatoria, Sotacuro manifestó que, luego de perpetrar los asesinatos, al volver a subir al vehículo, le llamó la atención la cantidad de barro que tenía la ropa de “El Tarta”. “Qué mirás?”, fue su respuesta. Más tarde, de vuelta hacia la 1-11-14, el sicario le pidió a Sotacuro que frenara. Detenido el auto, bajó y descartó todas las prendas embarradas en un contenedor de basura, apostado sobre la avenida Amancio Acosta.

La principal duda que recae sobre la figura de “El Tarta” es si, además de familiar de “Pequeño J”, fue contratado o si es el verdadero líder de la banda narco.

Prófugo 2

“Papá”. Tiene 39 años y nació en Trujillo, Perú. Llegó al país el 30 de agosto pasado y, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos a la Argentina. Al igual que con “El Tarta”, se cree que, por una cuestión etaria, podría ser el líder de la organización.

Prófugo 3

“Alex”. La única información que tienen las autoridades es que sería el verdadero propietario del Volkswagen Fox blanco que conducía Sotacuro la noche del crimen. Tanto para “El Tarta”, “Papá” y “Alex”, se cree que abandonaron el país el mismo momento en el que lo hicieron “Pequeño J” y su ladero, Matías Ozorio.

La lealtad de Ozorio, según una perfiladora profesional

Matías Ozorio, ladero de “Pequeño J”, el supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, fue expulsado de Perú y ya se encuentra en la Argentina, donde se negó a declarar y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad. La perfiladora criminal Constanza Lamarque pasó por LN+ y dijo que “la lealtad de Ozorio era tal que si le ordenaban torturar y matar, lo hacía”.

La perfiladora criminal Constanza Lamarque visito LN+

“Ozorio se ganó su lugar demostrando lealtad. Es lo que se llama ‘un perro del jefe’”, explicó Lamarque. “Y ‘un perro del jefe’, es el ladero ejecutor, que sigue al líder como en una jauría”, agregó la especialista. La relación entre Ozorio y “Pequeño J” data de apenas un año.

Según el análisis de Lamarque, “no sos mano derecha de un alto mando narco simplemente por trasladar drogas. Tuvo obediencia y lealtad a cambio de dinero, pertenencia y protección".

La foto de “Pequeño J” y Lara Gutiérrez

Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen, y Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el teórico autor intelectual de los homicidios, se conocían. Una cámara de seguridad los captó cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los asesinatos.

La imagen de la víctima y el presunto victimario pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado caminaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Gutiérrez y las otras dos víctimas, Morena Verdi y Brenda del Castillo fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre pasado a las 21.30 cuando, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Sus cuerpos aparecieron mutilados y enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

La imagen que demuestra que "Pequeño J" y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, se conocían

El avance del narco degrada el tejido socioeconómico del AMBA

La conmoción provocada por el atroz crimen de las tres jóvenes en Florencio Varela a manos de un ignoto clan de traficantes de drogas de origen peruano volvió a poner en primer plano una realidad social que muchos intuyen, no quieren ver o, peor aún, naturalizan en barrios vulnerables –y no tanto– del conurbano bonaerense, la CABA y ciudades del interior del país.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) realizado en 2023 revela que 3 de cada 10 hogares identificaban la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio. Esta situación se verificó en el 35,6% de los hogares del conurbano y el 18,7% en la CABA.

La ausencia de vigilancia policial incrementa a 41% el riesgo de su avance, aunque la presencia solo lo reduce a 25%. De ahí que la percepción se eleve a 62% en villas de emergencia y a 70% en barrios de viviendas sociales de alta vulnerabilidad socioeconómica. Nada indica que estos porcentajes se hayan reducido.

Qué dijo el fiscal del caso

En declaraciones a LN+, Arribas, comentó que el viernes se abrieron los celulares de los imputados y gracias a ello se probó que “conocían a las víctimas”.

El fiscal de La Matanza, Adrián Arribas

Sobre el crimen, puntualizó: “Como fue en una casa a puertas cerradas es muy difícil, no tenemos a nadie que declare y pueda establecer qué hizo cada uno. Uno puede tener pruebas objetivas como cámaras. En situaciones como estas, es muy difícil sabe lo que pasó adentro de la casa”.