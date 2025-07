El asalto duró segundos, pero el miedo quedó: “Yo gritaba desde la ventana, pero nadie vino”

“¡Pará que te da el auto, dejalo, por favor, dejalo!”, gritó B desesperada mientras abrazaba a su hijo y trataba de cubrirlo con el cuerpo. Eran las 20:31 del viernes cuando otro grito —el de una vecina que lo vio todo desde su ventana— activó la alarma vecinal y motivó que otro vecino llamara al 911. En segundos, el caos ya estaba instalado en una cuadra de Lanús donde la inseguridad es parte de la rutina y no la excepción.

En esta ocasión, t res delincuentes sorprendieron a una familia que salía de su casa para llevar a su hijo a un cumpleaños. No solo le robaron el auto y otras pertenencias a punta de pistola, sino también lo poco que quedaba de esa frágil sensación de resguardo que los vecinos aún trataban de sostener.

En las imágenes registradas por una de las cámaras de seguridad privada, el ataque quedó expuesto con brutal claridad. M, el padre, había detenido su Peugeot 208 frente a la casa para que su familia subiera. Pero en cuestión de segundos, dos delincuentes se abalanzaron sobre él con violencia, mientras un tercero fue directo hacia B y su hijo . Los acorraló sin darles tiempo a reaccionar. “Tenemos un arma, los vamos a matar”, gritó uno de los asaltantes antes de arrancarle el vehículo a la fuerza.

“Pará, espera que te da el auto. Te da el auto, dejalo”, gritó desesperada B, que intentó evitar que la situación pasara a mayores. Pero, aunque M intentó darles todo, no lo dejaban descender del vehículo.

La escena duró apenas segundos, pero para la familia fue una eternidad. “Mi grito es la única herramienta que tenía. No lo dejaban bajar. Se escucha cuando cargan el arma. Me apuntaron a mí y a mi hijo. No lo dejaban bajar del auto. En ese momento no veía que estaba pasando. Pensé que se habían llevado a mi marido”, reconoció B a LN+.

“Ellos venían a buscar a mi hija para llevarla al cumpleaños. Vivimos al lado. Yo gritaba desde la ventana mientras los asaltaban. A B le robaron la riñonera. Tenía el celular, la billetera y todos los documentos. A M le robaron el auto y el celular. Los delincuentes venían caminando por la calle Sayos. Y, hace un rato nos avisaron que venían de robar en la calle Tacuarí”, confesó a LA NACION MA vecina de la víctima y testigo directa de lo ocurrido.

La cuadra que respondió unida

La reacción barrial fue inmediata. “Nosotros somos una cuadra muy unida”, explicó MA a LA NACION. Apenas escucharon los gritos, los vecinos salieron corriendo a la calle, tocaron la alarma vecinal, activaron las cámaras comunitarias y llamaron al 911 . Pero la respuesta oficial, dicen, no estuvo a la altura.

“Solo vino un móvil policial hasta la esquina, pero se le trabó la caja de cambio y se fue marcha atrás. Nadie se bajó a preguntar qué había pasado. Nadie vino a ver si estábamos bien. Recién hoy, ante la presión de los periodistas, el municipio mandó asistencia psicológica a las víctimas”, reveló en diálogo con LA NACION.

La vecina relató que, en medio del caos, abrió la puerta de su casa para refugiar a sus vecinos. Mientras hacían telefónicamente la denuncia del auto, celular y las tarjetas robadas, ella se encargó de llevar a los niños al cumpleaños para calmarlos. “Recién cuando volví los tuve que llevar yo misma a la comisaría. ¡Ellos no vinieron nunca!”

En la comisaría —advirtió— se encontraron con una realidad alarmante: no hay móviles policiales disponibles. “Estamos a la buena de Dios”, dijo a LA NACION. Allí les tomaron la denuncia, pero no había comisario presente. Tuvieron que esperar hasta las 23.30 para poder irse.

“No es la primera vez que pasa algo así. Hace un mes y medio fuimos a hablar con los comisarios, les ofrecimos colaborar. Nos dijeron que no tienen patrullero y que salen con su auto personal. Desde entonces, no tuvimos más contacto con nadie. Nadie nos cuida”, sentenció.

Un barrio en emergencia

En la misma manzana donde ocurrió el robo, hubo una entradera apenas una semana antes . “Los tuvieron tres horas encerrados”, manifestó MA a LA NACION. Y tan solo tres horas después del asalto a la familia, otro vecino fue sorprendido cuando volvía del trabajo . Le robaron la moto, con un auto de apoyo esperándolo en la esquina.

Aunque hubieron gritos, llamados al 911 y se activaron las alarmas vecinales, las víctimas tuvieron que ir personalmente a comisaría. Ningún patrullero se hizo presente.

“Esto pasa todos los días. Lanús siempre fue inseguro, pero lo de ahora es terrible. No hay presencia policial. Hace un año y medio que pedimos que pongan domos. Nos prometen que sí, pero es mentira. Ellos saben que Catamarca y Canadá son corredores liberados hacia la villa, y no hacen nada. Y los policías nos vienen a pedir a nosotros las cámaras porque ellos no tienen forma de hacer seguimiento”, denunció MA.

“La única forma de que alguien nos escuche es a través de ustedes, los periodistas. Solo así apareció alguien del municipio. Solo así le ofrecieron apoyo psicológico a la víctima. Pero no puede ser que tengamos que vivir de esta manera”, agregó.

Mientras tanto, los tres delincuentes escaparon con el auto y hasta el momento no hay detenidos, personas identificadas, ni tampoco un seguimiento de la ruta por la que escaparon.