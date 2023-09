escuchar

Nueve días después del homicidio que causó un fuerte impacto social, la familia de Mariano Barbieri volvió al lugar del crimen para reclamar justicia. La pareja de la víctima, Maricel González Flores y Fernando Barbieri, hermano del ingeniero asesinado, encabezaron en el cruce de la avenida del Libertador y Lafinur la concentración de allegados y vecinos de Palermo, bajo el lema “No queremos morir”. Fue esa la última frase que alcanzó a decir el hombre de 42 años acuchillado a empleados y clientes de la heladería en la que se desplomó en su intento de búsqueda de auxilio.

Por el crimen fue detenida una persona en situación de calle, identificada como Isaías José Suárez, que en una rueda de reconocimiento fue señalada por el testigo del hecho como el autor de la mortal estocada. Tiene un extenso prontuario de robos.

“Agradecemos a todos los que nos apoyaron desde que nos apuñalaron en el corazón”, manifestó la pareja de Mariano.

Mariano Barbieri tenía 42 años Instagram

“Estamos tratando de salir adelante”, indicó el hermano de la víctima. La familia agradeció la ayuda que intentaron dar a Mariano en la heladería Cremolatti, a los investigadores policiales y judiciales y también, especialmente, al testigo que no solo llamó al 911, sino que también se acercó a la Justicia para brindar su declaración e identificó al supuesto asesino.

En el reclamo de justicia se leyó un mensaje en el que se pidió que se cumplan las leyes, en referencia las veces que el sospechoso fue detenido y quedó en libertad. “A Mariano le arrebataron la vida por un celular, en un hecho totalmente evitable. Vivimos encerrados, con miedo, mientras los delincuentes están libres. Nada nos va a devolver los abrazos de Mariano, solo nos queda pedir justicia y seguridad para todos”, se expresó en ese documento compartido por la familia Barbieri.

Familiares y amigos de Mariano Barbieri pidieron justicia Santiago Filipuzzi

“Estamos viviendo una pesadilla. Lo ves por la tele y ahora no podés creer que te pase. Pedimos justicia, porque no la hay. Por más que haya un preso , la supuesta justicia lo había soltado antes. Mariano era una excelente persona, tenía un hijo, salió a ver la luna, a disfrutar la vida, era un tipo estudioso y deportista, y le pasó esto. No lo tenemos más, eso arruinó a la familia”, comentó Adriana Verdinelli, prima de la madre del ingeniero asesinado.

Uno de los vecinos que se acercó a acompañar a la familia Barbieri fue Agustín García, de 79 años. Señaló su preocupación por la inseguridad en la zona, generada a su entender por “trapitos” que venden drogas. “Este era un barrio tranquilo, pero el día anterior al asesinato mi esposa no me había dejado salir a caminar a la noche, preocupada por la inseguridad”, dijo.

"No me quiero morir", fue el lema de la concentración en memoria de mariano Barbieri Santiago Filipuzzi - LA NACION

El crimen ocurrió aproximadamente a las 22.45 del miércoles 30 de agosto, cuando Barbieri caminaba por la zona del Parque Tres de Febrero cercana al Jardín Japonés, en la Plaza Sicilia. Tras el ataque, quedó filmado cuando entró a la heladería Cremolatti, situada en la esquina de Avenida del Libertador y Lafinur, mientras se sujetaba la remera por sobre el abdomen y pedía ayuda.

La autopsia confirmó que Barbieri murió de una sola puñalada que ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax y le afectó “la pleura, el pericardio y la aurícula derecha”.

Suárez fue detenido el lunes pasado en la villa 31, en Retiro, luego de tareas investigativas hechas por detectives de la División Antidrogas Norte y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. “Lo fui a robar, se me paró de manos y le tuve que dar un puntazo”, le habría dicho Suárez a vecino de la villa 31 la misma noche del crimen, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales.

Maricel González Flores, la pareja de Mariano Barbieri, agradeció a los empleados de la heladería la ayuda que dieron a la víctima del mortal robo de un celular Santiago Filipuzzi

Las autoridades consideran que el caso está prácticamente resuelto. Y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra la Justicia por la “puerta giratoria” que habría beneficiado a Suárez, ya que el sospechoso del asesinato del ingeniero Barbieri había sido arrestado 14 veces en diez años y que había recibido varias condenas por robo a mano armada, robo simple y lesiones en el contexto de violencia de género. Esa última causa fue definida en un juicio abreviado, con una pena de seis meses de prisión, homologada por la Justicia el 12 de junio pasado. Poco más de dos meses después de ese fallo, Suárez seguía en libertad y, según las pruebas que se acumulan en su contra, habría sido el autor de la mortal puñalada.

Matías Bianchi

Temas Homicidio