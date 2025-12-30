Violencia extrema: un menor de 16 estaría implicado en la golpiza a un hombre que murió tras agonizar tres semanas

SANTA FE.— Un nuevo homicidio con un menor de edad como protagonista conmociona a los santafesinos.

Al crimen de Jeremías Monzón, hallado la semana pasada muerto en un galpón cercano al estadio del Club Colón, se suma ahora el caso de Lucas Bruno, un vecino de 40 años que murió el domingo tras agonizar 21 días. Había sido atacado por un grupo de personas, entre ellos un adolescente de 16.

Según los informes policiales, el hecho ocurrió el 7 de diciembre en Santa Clara de Buena Vista, una localidad del departamento Las Colonias, a 130 kilómetros de la capital provincial. La agresión fue el desenlace de una discusión familiar.

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, la pelea comenzó en una vivienda próxima a la intersección de la avenida Risso Patrón y la calle San Luis. Lucas intentó mediar, pero un grupo —integrado en su mayoría por menores— lo atacó con piedras, ladrillos y golpes.

En medio de la violencia, un adolescente de 16 lo golpeó con tal fuerza que Bruno cayó desplomado en la calle. Otros cinco agresores lo patearon y golpearon hasta dejarlo inconsciente. “No hubo armas blancas”, aclaró un investigador.

Un familiar llamó al 911. La víctima fue trasladada primero al centro de salud local y luego al Hospital Cullen, en la capital, por la gravedad de las lesiones cerebrales.

La policía detuvo a los involucrados e identificó al menor señalado como autor principal. Los antecedentes fueron remitidos a la Justicia de Menores, que interviene en el caso. Hasta este martes, el adolescente no había sido citado.

La responsabilidad penal de los menores se rige por la ley nacional 22.278, que establece imputabilidad a partir de los 16 años. El procedimiento se aplica según el Código Procesal Penal Juvenil, ley 14.228, vigente en Santa Fe desde el 21 de junio.