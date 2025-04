El cantante de La Mancha de Rolando, Manuel Quieto, dio su versión tras su pelea con un motociclista

Luego de ser acusado públicamente por un motociclista de haberlo atropellado adrede, el cantante de La Mancha de Rolando, Manuel Quieto, se defendió en su cuenta de Facebook. “El pasado domingo, en la autopista Riccheri, me empezaron a acorralar dos motos con dos personas cada una. Me hacían señas que salga del camino, me querían robar el vehículo”, escribió el artista.

Y agregó que ese mismo día radicó la respectiva denuncia por tentativa de robo. Además, acusó al “atacante” de manipular el video que se hizo público para difamarlo.

En su posteo, Quieto se explayó y dijo que transcribía la presentación judicial que hizo: “El pasado domingo 13 de abril, a la 1:30 de la mañana, sufrí un hecho de inseguridad, ese mismo día fue radicada la denuncia. Las motos hacían maniobras imprudentes e intimidantes, zigzagueaban delante de mí”.

El video del incidente de Manuel Quieto, cantante de La Mancha de Rolando

El músico sostuvo: “Con dificultad logré pasarlos y acelerar, pero me corrieron y se pusieron adelante de mi auto para que no pueda pasar, justo antes del peaje”. Quieto contó por qué se lo vio enojado en el video que tomó uno de los motociclistas denunciantes: “Los increpé por la arriesgada maniobra que realizaron, pero en ningún momento bajé del vehículo, por seguridad”.

“Se bajó uno [de los motociclistas] con el casco puesto, metiéndose la mano adentro de la campera. Evidentemente, tenía un arma”, continuó el músico. Según su versión, ese hombre se acercó a él gritando. “Me amenazaba hasta que escuché que dice ‘te estoy filmando’, entonces con la mano le pego al casco y cayó la cámara. El de la otra moto estaba al lado mío y me gritaba”, prosiguió y dijo que otro de los motociclistas le golpeó el auto con algo metálico, “tipo un fierro o barreta”.

“Me impedían pasar”, agregó. Quieto escribió que “al verse amenazado y rodeado, y ya que ningún policía del peaje acudía, decidí escapar de la agresión”. “En la retirada, golpeé a la moto que estaba en el piso y que fue colocada ahí para impedirme el paso”, aclaró el cantante de La Mancha de Rolando.

Tras ello, el artista aseguró que radicó la denuncia por tentativa de robo y que su abogado Leonardo Martínez Herrero solicitó el registro de las cámaras del peaje que “mostrarán lo que la cámara del atacante no muestran porque su video fue manipulado y editado con el fin de difamarme y/o extorsionarme”.

De qué fue acusado Quieto

Horas atrás, un hombre subió a sus redes sociales un video tomado por él mismo en el que involucró al artista Quieto. “Estaba fuera de sí, me agredió física y verbalmente, baje para tratar de buscar una solución, pero jamás me dio la posibilidad de escucharme”, dijo el denunciante sobre el cantante de La Mancha de Rolando.

Al contrario de la versión del artista, el motociclista dijo que le había tocado la bocina a Quieto para reclamarle por una mala maniobra y que este no solo lo trató mal sino que le pisó adrede su rodado. En una de las filmaciones que subió a las redes sociales, el hombre escribió: “Definitivamente, este ‘psicópata’ [por el músico] no debería manejar más en su vida. Atentar contra alguien que solo te toca bocina no es algo que haría alguien civilizado”.

