El crimen de Fernando Báez Sosa: “Más que un pedido de disculpas fue un pedido de clemencia al tribunal”

escuchar

El debate por el homicidio de Fernando Báez Sosa terminó. El próximo 6 de febrero se conocerá el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores. En la última audiencia, ayer, tras el alegato del abogado defensor Hugo Tomei, los ocho acusados del crimen hicieron uso del derecho de decir sus últimas palabras antes de que los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari se retiraran a deliberar. En un relato casi calcado, todos hicieron un pedido de disculpas. Hoy, Fabián Améndola, uno de los abogados que representa a Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima, habló sobre las declaraciones de los imputados. “Más que un pedido de disculpas fue un pedido de clemencia”, afirmó el letrado.

Habló Máximo Thomsen, acusado por el crimen de Fernando Báez Sosa

Améndola, socio de Fernando Burlando, sintió que las palabras de Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21, no nacieron de su voluntad.

“No impresionó [las declaraciones] como algo que fuera ni sentido ni que naciera de su voluntad. Fue un algo que quisieron decir por qué se lo aconsejaron. No fue de corazón. Usaron las mismas palabras. El pedido de disculpas fue más que nada un pedido de clemencia al tribunal”, afirmó Améndola en una entrevista con radio La Red.

Habló Ayrton Viollaz, acusado por el crimen de Fernando Báez Sosa

En sus últimas palabras, Thomsen, el joven sindicado con testimonios y pruebas científicas como quien le pegó a la víctima patadas en la cabeza se quebró y lloró. “Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, pero sé que las disculpas no alcanzan. Ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás para revertir todo esto, pero no lo podemos hacer y nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido. Gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”, sostuvo entre llantos.

Sobre el veredicto que se conocerá el 6 del mes próximo, Améndola sostuvo: “Creemos que tienen que terminar todos de la misma manera y así lo pedimos. Sería injusto que no haya prisión perpetua. La calificación [homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas] tiene esa pena. No lo inventamos nosotros. Está en el Código Penal, son las reglas de esta sociedad”, dijo el abogado.

Sobre el planteo de Tomei de que el tribunal, si no absuelve a sus asistidos, debería configurar el hecho como un homicidio en riña o agresión, Améndola: “Riña no puede haber nunca porque tiene que haber una pelea”.

LA NACION

Temas Fernando Báez Sosa