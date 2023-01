Fernando Burlando: quién es el mediático abogado que tiene en sus manos el caso que conmociona al país

escuchar

Desde el 2 de enero, la sociedad toda sigue minuto a minuto lo que sucede en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La jornada de los alegatos le dieron alto rating a las señales de noticias que, en algunos casos, duplicaron su audiencia. Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, está hoy en el centro de la escena, y su palabra es esperada antes y después de cada jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

Pero detrás de este abogado mediático, capaz de formar parte de un debate en programas políticos o de chimentos con la misma intensidad, hay una vida muy excéntrica que siempre ha dado que hablar. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, ciudad en la que empezó a ejercer casi por descarte, luego de que un accidente que lastimó uno de sus ojos le impidiera hacer carrera dentro de la aviación militar, su verdadero sueño .

Le gusta manejar las situaciones y se jacta de incluir frases de Jorge Bucay y Paulo Coelho en sus alegatos. Lo motiva intervenir en casos que interpelan a la opinión pública: defendió a Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca Juniors; a Alfredo Pesquera, el empresario involucrado en el accidente que le costó la vida al cantante Rodrigo en 2000 y tuvo un rol clave en todos los litigios entre Diego Maradona y su defendida, Claudia Villafañe. También fue abogado de Carola Labrador, madre de Candela, la nena de 11 años secuestrada y asesinada en 2011.

Fenando Burlando y Wanda Nara JOSE BRUSCO

Asegura involucrarse en casos en los que cree que debe haber justicia, pero esa determinación muchas veces lo dejó en un lugar contradictorio . Por un lado, representó a Lourdes Segura, la joven de Ituzaingó que acusó a Rodrigo Eguillor, hijo de una fiscal, de haberla violado, pero también es el abogado de Juan Darthés en el juicio que le inició la actriz Thelma Fardin por abuso sexual. No dudó en representar a Carolina Píparo, la embarazada que perdió a su bebé en una violenta salidera en La Plata, y también fue el abogado de Gustavo Cordera en la causa penal que se le inició al músico tras declarar que había “mujeres que necesitan ser violadas”.

Su aspecto físico, su manera de vestir, el perfume que lo caracteriza (que no se encuentra en un free shop ni en una perfumería, sino que está hecho exclusivamente para él) y sus hábitos lo vuelven un personaje atractivo para los medios. Tiene una flota de 14 autos de lujo y un zoológico privado en su quinta de Villa Elisa. Fue protagonista del “Bailando por un Sueño” en 2015 y acompañó en la pista a su pareja, Barby Franco, con quien a mediados de diciembre tuvo una hija, Sarah . Mientras estuvo en el ciclo de eltrece lo dio todo: le mandó una carta documento a Marcelo Polino, jurado del certamen por aquel entonces, para que no use la calificación mínima, el cero, en sus valoraciones y no dudó en involucrar a su madre, Marila, en el juego, quien fue al programa en silla de ruedas y también bailó con muletas.

Barby Franco y Fernando Burlando abandonan el sanatorio tras el nacimiento de su hija, Sarah Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Se siente tan cómodo en noticieros y programas de debate como en LAM, se enfrentó al colectivo de actrices y tiene intenciones, en algún momento, de participar en política. “ Pensaba que hacía todo por mi país hasta ahora, desde mi profesión, pagando mis impuestos, pero tenemos que poner un poquito más el hombro porque evidentemente los ejemplos han sido malos ”, sentenció.

No obstante, explicó qué siente que lo limita a dar el paso: “ Yo tengo un estilo de vida que debería cambiar. A mí me gusta andar en autos caros y me gusta vestirme de determinada manera. Creo que hay que dar el ejemplo: no puedo pretender que la gente no consuma y ahorre nafta, y yo andar en una Ferrari. Tiene que ver con eso ”. Sin embargo, quienes lo conocen dicen que se está preparando para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Movimiento de Integración Federal (MIF).

Las coincidencias del destino hicieron que el miércoles, día en el que se escucharon los alegatos del caso Báez Sosa, se cumplieran 26 años del asesinato de José Luis Cabezas. Burlando fue el abogado defensor de quienes fueron conocidos como los Horneros, acusados del crimen del reportero gráfico. En aquel entonces, una de las frases que usó durante el juicio provocó mucha polémica: “Fueron las otras víctimas de este caso. Como José Luis Cabezas pagó con su vida, ellos pagaron con su libertad”. Si bien los Horneros fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio, Burlando consiguió que la Cámara de Casación les redujera la pena. Aquel caso fue el puntapié de su fama, fama que lo acompaña hasta el día de hoy .

Hace días que se lo puede ver a Burlando en Dolores cerca de los papás de Fernando pidiendo reclusión perpetua para todos los rugbiers.

El abogado Fernando Burlando en los tribunales de Dolores, donde se realiza el juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa Diego Izquierdo - Télam

Para muchos, es “el abogado del diablo”; para otros, un personaje mediático repleto de ribetes coloridos. Burlando está en el ojo de la tormenta desde los Tribunales de Dolores por la exposición del caso que conmociona al país entero. Pronto debutará en la pantalla de Telefe como uno de los participantes de The Challenge — Argentina, el reality de competencia física y convivencia que tendrá como competidores a Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce y Jujuy Jiménez, entre otros famosos.

Una síntesis perfecta para definir a un personaje polémico, que se convirtió en una marca registrada con un pie en la farándula y otro en la Justicia.