El crimen de Lucía Pérez: las defensas de los dos acusados pidieron la absolución y hablaron de una causa “política”

MAR DEL PLATA.- Con durísimas críticas a la instrucción del caso, en particular a la fiscal que estuvo al frente de la investigación, las defensas de los dos acusados de la violación seguida de muerte de la adolescente Lucía Pérez pidieron la absolución de sus asistidos, que fundaron en la ausencia de elementos de prueba que sostengan la comisión de los delitos imputados. El veredicto se conocerá el 17 de marzo próximo.

Matías Farías y Juan Pablo Offidani, que siguieron esta audiencia desde las cárceles en las que están alojados, cerraron la audiencia con testimonios por videollamada.

“Las cosas fueron como dijo mi abogada, que Dios los bendiga”, afirmó Farías. “Tengo confianza que van a resolver con la verdad”, sostuvo Offidani.

Los padres de la víctima Diego Izquierdo / Télam

“Señores jueces, hagan lo que han sido llamados a hacer: Justicia, que en este caso no es otra cosa que absolución”, afirmó Laura Solari, defensora oficial de Farías, acusado de autor material y actualmente detenido, cumpliendo condena a ocho años de prisión por comercialización de estupefacientes, también por este mismo caso.

Al cuestionado desempeño de la fiscal María Isabel Sánchez, que 48 horas después del hecho sostuvo que la víctima había sufrido un empalamiento que luego ningún peritaje probó, le sumó el impacto social y mediático que derivó en el primer paro nacional de mujeres contra la violencia de género. “Es un caso bisagra para la República porque lo político reemplazó la valoración probatoria”, afirmó.

César Sivo, que asiste a Offidani, apuntó contra la fiscalía y la querella por involucrar a su cliente en “el no delito de Farías”, ya que coincide con Solari en que no hubo abuso sexual y mucho menos responsabilidad en la muerte de la adolescente.

Y refirió que con el avance de la causa “la verdad pasó a ser irrelevante porque se convirtió en una causa política”, afirmación que relacionó con la presencia en la sala de funcionarios nacionales y provinciales relacionados a las aéreas de derechos humanos y género.

Este es el segundo juicio oral y público que se desarrolla por este caso. El primero, a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 1, se resolvió absolver a Farías y Offidani en las acusaciones por violación y femicidio.

Ese fallo fue anulado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense al considerar que no tuvo perspectiva de género. Y se dispuso este nuevo debate, además del enjuiciamiento de aquellos magistrados, trámite que aún está pendiente.

La semana pasada, el fiscal Leandro Arévalo, en su alegato, solicitó la prisión perpetua para Farías como autor material y la pena de hasta 20 años de cárcel para Offidani, como partícipe secundario. Las abogadas de la familia de Lucía Pérez pidieron para ambos la pena máxima.

Hoy, Solari hizo en su presentación el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua que reclamó la parte acusadora, dijo que no se adapta a la posible culpabilidad y planteó algunos atenuantes para su cliente, aspecto este último en el que también abundó Sivo para la situación de Offidani.

“Es un caso bisagra para la República porque lo político reemplazó la valoración probatoria”, dijo la defensora oficial y responsabilizó en buena medida a la fiscal Sánchez. La acusó de mentir y generar con aquella hipótesis del empalamiento “un inmenso dolor”.

“La sentencia condenatoria de la ciudadanía fue inmediata y unánime, se hizo carne en el terreno fértil de la legítima demanda contra la violencia machista”, dijo sobre la derivación inmediata de este caso, que tuvo como reacción un inédito y multitudinario paro nacional de mujeres.

Segura de que aquel encuentro del 8 de marzo de 2016 entre Farías y Pérez fue “consensuado”, cree que el impacto mediático derivado de la versión que dio Sánchez generó para su cliente “una condena emocional que permanece tan irrecurrible como irrevocable”.

Fue crítica también de la intervención del fiscal de este segundo juicio, que en su alegato pidió disculpas a la familia de la víctima por las fallas de su colega Sánchez, planteo que luego derivaría en un duro documento público de su jefe, el fiscal general Fabián Fernández Garello.

“Aun una investigación eficiente, este juicio no habría aportado un resultado diferente”, dijo la defensora, que consideró el debate que se cerró como “una réplica del anterior”, realizado en 2018.

Sivo, por su parte, también atacó al Ministerio Público Fiscal porque en el alegato “calla falsedades, no dice que no existió el empalamiento y que no hubo violación de dealers”, como se había mencionado en distintas instancias de la investigación.

Acusó tanto a representantes legales del particular damnificado como al fiscal de apelar a “esfuerzo normativos” en el intento de fundamentar la supuesta violación y posterior asesinato.

“No se probó que el resultado muerte haya sido consecuencia de la relación sexual entre la menor y Farías”, dijo Sivo.

De acuerdo al aporte de los distintos peritos que pasaron por las audiencias, la principal hipótesis es que Lucía murió como consecuencia de una asfixia tóxica derivada del consumo de cocaína.

El defensor de Offidani lamentó que esté instalado desde las partes acusadoras que solo hay opción de condena para los acusados.

“Cualquier situación que salga de eso será que los jueces fueron misóginos, patriarcales, androcéntricos y no van a decir que hicieron justicia”, le dijo a los jueces.