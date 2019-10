El cuerpo de una mujer fue encontrado en el pozo ciego de un aserradero

María Alejandra Martínez Fuente: Télam

Uno de los sospechosos arrestados es el exnovio de la víctima

Una joven fue asesinada de ocho balazos y arrojada en el pozo ciego de un aserradero de la localidad bonaerense de José C. Paz. Por el femicidio detuvieron a la expareja de la víctima y al sereno del predio, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho fue descubierto ayer durante el allanamiento en un aserradero situado en avenida Arturo Illia y Valentín Alsina, en el límite de los partidos José C. Paz y Pilar. Según las fuentes, en la parte trasera del predio, junto a un galpón donde se vende leña, efectivos de la comisaría 2» de José C. Paz, dependiente de la Jefatura Departamental Pilar, hallaron el cadáver de María Alejandra Martínez, de 24 años.

A simple vista, los pesquisas advirtieron que Martínez había sido asesinada de ocho balazos, presentaba una pierna fracturada y llevaba algunos días fallecida, aunque se espera el resultado de la autopsia para establecer con precisión las causas, circunstancias y data de la muerte. Las fuentes señalaron que el hallazgo se produjo luego de que una mujer se presentase de manera espontánea en la comisaría mencionada para denunciar el asesinato de una mujer durante "una fiesta" en ese aserradero.

Ante esta situación, se inició una causa penal que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Carlos Hermelo, quien ordenó el allanamiento de urgencia del lugar donde se halló el cadáver.

La mujer aportó a los investigadores las identidades de dos sospechosos, que fueron arrestados por la policía bonaerense. Los sospechosos fueron identificados por fuentes policiales como Rodolfo Vallejos, expareja de la víctima, y Alfredo Ezequiel Pucheta, sereno del aserradero. Un jefe policial explicó a Télam que el principal sospechoso había convivido con la víctima y que se registraron denuncias cruzadas por violencia de género y maltratos.

En tanto, en Florencio Varela, un hombre baleó a su exesposa y su hija de 9 años. El atacante logró dañar a las mujeres -que se encuentran internadas en estado delicado- pese a que tenía una prohibición de acercamiento luego de una decena de denuncias por violencia de género, amenazas y lesiones, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho ocurrió ayer, a las 8, en el cruce de El Apero y Santos Vega, cuando Betiana Roa, de 31 años, llevaba a su hija al colegio y fue interceptada por Fernando Díaz, de 44.