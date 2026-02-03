Qué pasó en Villa Devoto y cómo murieron una niñera y los dos menores que cuidaba

El lunes 2 de febrero se encontraron tres personas sin vida en un departamento de Villa Devoto, ciudad de Buenos Aires. El suceso involucra a una niñera de 32 años que cuidaba a dos menores de edad. Las primeras investigaciones apuntaban a una intoxicación por monóxido de carbono como la causa principal de su fallecimiento. Horas después, pericias oficiales lo confirmaron al descubrir una falla en la evacuación de los gases de combustión de un calefón, agravada por una obstrucción en el conducto de ventilación.

¿Quiénes eran las víctimas de la tragedia en Villa Devoto?

Las víctimas fatales son una mujer de 32 años, quien trabajaba como niñera, y dos hermanos, de 2 y 4 años. Los tres fueron encontrados sin vida en un departamento en la calle Mercedes al 4400, Villa Devoto.

¿Cómo fueron descubiertos y cómo fue el operativo de emergencia?

La madre de los chicos fue quien encontró a la niñera y a los niños inconscientes al llegar a la vivienda. Tras el hallazgo, realizó un llamado a la Comisaría Vecinal 11B, lo que inició el despliegue de los servicios de emergencia. Inmediatamente, se activó un operativo de emergencia que movilizó a la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) al lugar de los hechos.

Al ingresar al departamento, los equipos de emergencia constataron la muerte de la niñera de 32 años. Los dos niños fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, fallecieron.

El trabajo de los peritos en el departamento donde ocurrieron las tres muertes

¿Cuál es la causa de las muertes?

Inicialmente se investigó una presunta intoxicación por monóxido de carbono como la causa del fallecimiento de las tres personas. Personal técnico de Metrogas intervino en el lugar para realizar inspecciones en el inmueble y dispuso el corte del suministro de gas como medida preventiva.

Este martes 3 de febrero, las pericias de la Policía Científica y Bomberos de la Ciudad confirmaron la intoxicación por monóxido de carbono como la cuasa de los fallecimientos. Una falla en la evacuación de gases de combustión de un calefón, debido a una obstrucción con escombros en su conducto de ventilación, generó una acumulación letal del gas dentro de la vivienda. Se descartó fuga de gas; el problema fue la ventilación deficiente.

¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es tan peligroso?

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, invisible, inodoro e insípido, lo que lo hace indetectable sin dispositivos específicos. Se produce por la combustión incompleta de combustibles como gas natural, carbón, leña, kerosene o gasolina en aparatos defectuosos o mal ventilados, como calefones, estufas o vehículos en espacios cerrados.

Su peligro reside en que, al inhalarse, se une a la hemoglobina en la sangre, lo que impide que el oxígeno llegue a los órganos y tejidos. Esto puede causar daños severos o la muerte.

El monóxido de carbono se da con la combustión incompleta de combustibles de aparatos defectuosos o en espacios poco ventilados

Los síntomas más frecuentes incluyen dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos y somnolencia. En exposiciones prolongadas o concentraciones elevadas, puede provocar desorientación, pérdida del conocimiento, convulsiones, daño neurológico irreversible y paro cardiorrespiratorio. Los niños y personas con enfermedades preexistentes son más vulnerables

Generalmente ocurren en ambientes cerrados o con ventilación deficiente, especialmente en invierno con el uso de estufas, calefones u otros artefactos defectuosos o mal instalados. También por obstrucción de salidas de gases o fallas en sistemas de ventilación. Para prevenirlas, es crucial el mantenimiento anual de artefactos a gas por profesionales matriculados y asegurar una adecuada ventilación de los ambientes.

