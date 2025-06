El desgarrador relato del papá del nene de 7 años baleado en Ciudad Evita

“Estaba hablando con él lo más bien, de la vida. De cómo vamos a seguir adelante nosotros, como padre e hijo. Lo tenía a ‘cocochito’ porque él me lo pidió. Me dijo ‘pa, hace mucho que no me llevás’. Cuando pasó eso me dijo ‘pa’ nomás. Y ahí empecé a gritar”.

Así, Víctor Correa relató a los medios de comunicación el momento en que ayer su hijo Thiago resultó herido de gravedad cuando un oficial ayudante de la Policía Federal Argentina (PFA) le disparó a los ladrones que intentaban robarle en Ciudad Evita, en La Matanza.

Thiago pelea por su vida. Está internado en el Hospital de Niños de San Justo.

Todo sucedió anteayer cuando Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, quien presta servicio en la Dirección Montada de la PFA, se encontraba de civil y franco de servicio esperando el colectivo. Según su testimonio, fue abordado por cuatro individuos armados con intenciones de robo.

Al identificarse como personal policial, extrajo su arma reglamentaria, marca Bersa, modelo Thunder Pro, y abrió fuego contra los ladrones que, según las cámaras eran tres y no cuatro como relató el policía.

Como resultado de los disparos, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, uno de los presuntos asaltantes, murió en el lugar tras recibir seis disparo .

En tanto, Uriel Alexis Montenovo, de 21 años, recibió un disparo en la pierna derecha. Por su parte, Uriel Emanuel Leiva, también de 21 años, fue herido en el abdomen y permanece en estado crítico.

Thiago, que esperaba el colectivo con su padre para ir a la casa de su madre, también resultó herido por una bala en la cabeza.

El fiscal interviniente, Diego Rulli, ordenó la aprehensión del oficial Aguilar Fajardo por presunto exceso en la legítima defensa, así como la detención de los dos sobrevivientes del grupo agresor.

En el lugar, personal de Policía Científica de la policía bonaerense secuestró un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, un proyectil deformado, una vaina servida y el arma reglamentaria de Aguilar Fajardo.

Un dato que agrava la situación es que los rastros hemáticos del menor Thiago fueron hallados a casi 200 metros del punto donde se efectuaron los disparos, lo que podría ser clave en la reconstrucción de los hechos.

La causa quedó caratulada como “tentativa de robo en poblado y en banda con uso de arma de fuego cuya aptitud no puede acreditarse”, “homicidio” y “lesiones graves”, con intervención de la Uunidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.