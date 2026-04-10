Otra alerta de masacre escolar: allanaron la casa de un chico de 15 años que amenazaba con matar a sus excompañeros

A pocos días de que un alumno matara a otro en la ciudad santafesina de San Cristóbal, una nueva amenaza escolar apareció, esta vez en el partido bonaerense de La Matanza. Este viernes efectivos policiales allanaron la casa de un joven de 15 años que había advertido que iba a matar a sus excompañeros del Colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a LA NACION que el adolescente formaba parte de la red que venera las masacres escolares a la que pertenecía el joven de San Cristóbal. Ambos jóvenes se encontraban en un mismo grupo de Whatsapp donde planeaban tiroteos en escuelas.

La denuncia se dio a conocer el pasado 5 de abril, cuando la madre de una alumna de la institución llamó al 911 porque un exestudiante -actualmente asiste a otra escuela- envió audios e imágenes exhibiendo armas en el grupo de Whatsapp del curso del turno mañana de cuarto año. “Los voy a matar a todos”, advirtió.

La masacre estaba planeada para el miércoles pasado. Sin embargo, el joven, identificado como Y., informó que no la había llevado a cabo por las tormentas que se desataron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante la denuncia, el fiscal de turno de la UFIJ N°3 en La Matanza dispuso que la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza investigue con el fin de averiguar la identidad y la edad del joven.

Determinaron que se trataba de Y., un joven que había concurrido al Colegio Domingo Savio de Aldo Bonzi, pero que hace dos años se encontraba en otra escuela. Ante la gravedad de los hechos se ordenó el allanamiento de la casa de sus padres, donde vivía el adolescente y encontraron su celular, que fue revisado a partir de las medidas judiciales.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a este medio que el joven perteneció a un grupo de Whatsapp denominado “True Crime Community” hasta el 28 de febrero de este año. En ese mismo chat se encontraba Gino C., el adolescente de 16 años que preparó un tiroteo masivo en la Escuela Normal N°40 que provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó ocho heridos, dos de ellos de gravedad.

Ante los hechos, se dispuso que Y. permanezca en su casa bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal (MPF), el organismo provincial de Niñez y Adolescencia y otras organizaciones de Defensa de Derechos del Niño, que este viernes lo trasladarán a una sede judicial para el diligenciamiento de medidas.

La red internacional que venera la violencia escolar

Tras la tragedia de San Cristóbal, los investigadores rastrean una red de menores que idolatraban a autores de resonantes masacres escolares como la de Columbine en 1999 y que buscan imitarlas.

El tiroteo ocurrido en un colegio del estado de Colorado, Estados Unidos, fue perpetrado por dos estudiantes de secundaria, quienes asesinaron a 12 alumnos y a un profesor antes de suicidarse.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que en los últimos dos años la Policía, en colaboración con el FBI, identificó 15 años y cuatro más en investigación.

El alumno que mató a un compañero de un tiro en una escuela de San Cristóbal, Santa fe

“Hacen análisis de asesinatos masivos, tienen conductas nihilistas, misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos de violencia. Este es un fenómeno del que lamentablemente tenemos un indicio en el país. En los últimos dos años, la PFA en colaboración con el FBI, identificó 15 casos y cuatro más en análisis”, detalló Monteoliva.

La subcultura digital transnacionales opera en las plataformas más populares y tiene como objeto de culto a los perpetradores de tiroteos masivos. Sus miembros están en foros o páginas de Internet y, luego, pasan a grupos privados en Discord o Telegram.