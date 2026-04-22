Publicó en una red social su auto para venderlo y la mataron a puñaladas para robarle en La Matanza

Una mujer de 37 años que necesitaba vender su Ford Fiesta bordó y, para hacerlo, publicó un aviso en una red social, se convirtió en la víctima del segundo homicidio en siete horas en el partido de La Matanza.

Ocurrió ayer a las 16.40, cuando la vecina, domiciliada en la localidad de Virrey del Pino, recibió en su casa a un hombre que previamente se había comunicado con ella y le dijo que estaba interesado en el vehículo. Sin embargo, una vez que lo recibió en su casa la mujer advirtió que se trataba de un ladrón que le exigió que entregara las llaves del auto, el celular y el dinero que tenía en su casa.

Según fuentes del caso, la mujer se habría resistido, lo que desencadenó una lucha dentro de la vivienda que terminó cuando el delincuente le asestó varias puñaladas y la mató.

Después de asesinar a la dueña de casa, el delincuente abandonó la escena del crimen con el Ford Fiesta bordó modelo 1995 de la víctima, identificada como Micaela Benítez, de 37 años.

El cuerpo de la mujer fue descubierto en la vivienda situada en Santiago del Estero y Horacio Quiroga. Una vecina de la víctima, identificada solo como Débora, se comunicó con el número de emergencias 911 y alertó sobre el cruento episodio.

En el llamado, la vecina dijo que había escuchado gritos y golpes que provenían de la casa de su amiga y que por eso había decidido pedir auxilio a la policía.

Cuando los efectivos de la subcomisaría Lavorato, de Virrey del Pino, llegaron a la escena del crimen, encontraron el cuerpo de la víctima en la planta baja. Según fuentes policiales, Benítez estaba en el piso de su habitación, en ropa interior, con heridas de arma blanca en la garganta, el pecho y la espalda.

Luego de revisar el cadáver, los policías encontraron un reguero de sangre que terminaba en el baño. Allí, los uniformados hallaron un cuchillo con restos de sangre. También encontraron manchas hemáticas en el lavatorio.

El homicidio de Benítez ocurrió siete horas antes de que Mauro Fabián Benítez, un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que realizaba un servicio adicional de custodia para una empresa de transporte de caudales de comercios, fuera asesinado a sangre fría por delincuentes que lo asaltaron en la puerta de una pollería situada en la Ruta 3 y Marconi, en el límite entre San Justo e Isidro Casanova.

Molina, de 42 años, padre de dos hijos y numerario de la Delegación Lanús de la División Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la fuerza de seguridad bonaerense, recibió un tiro en el tórax cuando estaba en el piso; los asaltantes habían advertido que era policía.

Los tres delincuentes que lo sorprendieron después de descender de una camioneta Volkswagen Amarok gris le arrebataron una bolsa de polietileno negra y una mochila donde llevaba el dinero de la recaudación del local gastronómico y le dispararon a quemarropa cuando estaba indefenso en el piso.

Después de balearlo, los delincuentes huyeron en la misma camioneta en la que habían llegado y que habían estacionado detrás del vehículo que usaba el policía para bloquear cualquier intento de escape.

Molina llegó a ser trasladado al hospital Paroissien, situado a pocas cuadras del lugar del ataque, donde fue atendido en el shockroom del centro asistencial. Le realizaron maniobras de RCP, pero el proyectil disparado por los asaltantes le había destrozado el corazón.

Minutos después, dos efectivos que patrullaban en un móvil de la comisaría del barrio San Carlos se cruzaron en la avenida Cristianía con los sospechosos que huían en la Amarok gris. Comenzó allí una persecución y tiroteo que terminó en la esquina de Crovara y El Tiburón, donde los malvivientes abandonaron el vehículo que habían usado para consumar el mortal ataque.

Molina se convirtió en el quinto efectivo de una fuerza de seguridad asesinado en lo que va del año en el conurbano.

Hasta el momento, la policía no logró arrestar ni a los autores de los asesinatos de la vecina de Virrey del Pino a la que mataron en su casa luego de publicar un aviso en Internet para vender su Ford Fiesta bordó ni a los asaltantes que asesinaron al oficial Molina.